ARC Raiders: Matchmaking nicht binär, sagt Embark

Es gibt keine freundliche oder aggressive Lobbys in ARK Raider, wie Embark jetzt erklärte.

In ARC Raiders hat sich seit dem Launch ein Thema besonders hervorgetan: die Art und Weise, wie das Spiel das Verhalten der Spieler bewertet, um passende Lobbys zu bilden. Während ein Teil der Community vor allem kooperative Begegnungen sucht, bevorzugen andere den direkten Konflikt. Embark versucht, beide Spielstile unter einen Hut zu bringen, indem das Matchmaking unterschiedliche Verhaltensmuster berücksichtigt.

Schon kurz nach Veröffentlichung fiel Spielern auf, dass ihre Matches je nach Spielweise deutlich friedlicher oder aggressiver ausfielen. In einem früheren Gespräch bestätigte das Studio, dass ARC Raiders das Verhalten der Spieler als einen von mehreren Faktoren in die Lobby‑Zuweisung einfließen lässt.

Später erklärte Embarks CEO Patrick Söderlund, dass das System darauf achtet, wie stark ein Spieler zu PvP oder PvE tendiert. In der Community hat sich dafür der Begriff Aggression‑based Matchmaking etabliert.

Im Gespräch mit PC Gamer erläuterte Design Director Virgil Watkins, dass das System intern jedoch nicht so bezeichnet wird. Er betonte, dass es keine rein freundlichen oder rein aggressiven Lobbys gebe und dass das System weiterhin alle Spielertypen mischt. Laut Watkins ist die Funktionsweise deutlich weniger binär, als viele annehmen.

Einzelne Aktionen sollen keinen unmittelbaren Einfluss auf die Lobby‑Zuweisung haben. Watkins widersprach der verbreiteten Annahme, dass bereits ein einziger Schuss auf einen anderen Spieler zu einer aggressiveren Lobby führt.

Stattdessen analysiert das System langfristige Muster über mehrere Runden hinweg. Auch verbreitete Mythen, etwa dass das Plündern von Leichen oder das Ausfüllen der Nach‑Match‑Umfragen Einfluss auf die Lobby‑Art hätten, treffen laut Embark nicht zu. Die Umfragen dienen ausschließlich dazu, die Stimmung der Spieler einzuschätzen.

Watkins betonte, dass ARC Raiders weiterhin Spannung und Risiko durch andere Spieler benötigt, gleichzeitig aber auch erkennt, wie viele Nutzer Freude an ruhigeren Begegnungen haben. Das Studio will künftig mehr Möglichkeiten schaffen, um freundliche Interaktionen zu fördern, ohne die PvP‑Spieler aus dem Blick zu verlieren.

ARC Raiders bleibt damit ein ungewöhnlicher Vertreter des Extraction‑Shooter‑Genres, da es sowohl kooperative als auch konfrontative Spielweisen zulässt.