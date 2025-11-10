ARC Raiders: Monetarisierung von Bauplänen durch Spieler

Image: Embark Studios

Baupläne und andere Gegenstände aus ARC Raiders werden gegen echtes Geld zum Verkauf angeboten.

Für den Extraction-Shooter ARC Raiders scheint sich ein eigener Markt zu entwickeln. Spieler fangen an, Gegenstände aus dem Spiel gegen echtes Geld zu verkaufen.

Auf Gameflip etwa wird der Bauplan für eine Handfeuerwaffe für knapp 50,- Dollar angeboten. Es ist kein offizieller Markt, der von den Entwicklern so gewollt ist, sondern über einen Schwarzmarkt.

Der Verkauf erfolgt direkt im Spiel. Käufer und Verkäufer betreten eine Gruppe und starten eine Expedition. Dann erfolgt der Austausch, was nicht ohne Risiko ist. Denn, stirbt der Spieler, dann ist auch seine gesamte Beute weg.

Einzig eine Sicherheitstasche im Inventar, die aus einem Slot besteht, kann mit einem Gegenstand bestückt werden. Dieser Gegenstand bleibt auch nach dem Tod erhalten.

„Wir eskortieren dich nicht zum Extraktionspunkt und sind nicht für verlorene Gegenstände verantwortlich, wenn du vergisst, sie vor dem Sterben in deine Sicherheitstasche zu stecken“, heißt es dazu in der Beschreibung.

Neben Bauplänen werden auch schon Herstellungsmaterialien oder Anbauteile für Waffen gehandelt.

Ob Embark Studios in Zukunft etwas gegen diesen Markt unternehmen wird?

  4. Hattori Hanzo 28660 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.11.2025 - 17:34 Uhr

    Der Text ist nicht ganz korrekt, mit höherem Level gibt es mehr Slots in der Sicherheitstasche. Mein Gear ist auf Stufe Lila und da hast du schon 3 Sicherheitsslots.

    Du kannst also problemlos mit einem starken Schild, Waffe und dem zu tauschenden Bauplan rein. Aber ja, der Niedrig Level Player kann easy abgezockt werden.

    Zudem gibt es noch mehr als einen Spot wo diese Baupläne gefarmt werden können. Lohnt sich also nicht das Risiko einzugehen.

