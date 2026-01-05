ARC Raiders: Nachbar will Tür aufbrechen, weil Spieler um „Hilfe“ schreit

Gamer brüllt im Spiel und schreit „Hilfe“ – Nachbar denkt, es ist ernst und eilt zur Rettung.

Ein Spieler von ARC Raiders hat ungewollt einen kleinen Nachbarschaftseinsatz ausgelöst. Während einer besonders chaotischen Spielsituation schrie er wiederholt lautstark „Help! Help!“, was sein besorgter Nachbar offenbar für einen echten Notfall hielt.

Der Nachbar reagierte sofort, rannte zur Wohnung und versuchte sogar, die Tür aufzubrechen, um zu helfen. Erst als der Spieler die Tür öffnete, wurde klar, dass es sich nur um eine hitzige Gaming‑Session handelte.

Zum Glück nahm der Nachbar es mit Humor. Als Dank für seinen Einsatz und seine Hilfsbereitschaft bekam er vom Spieler ein Sixpack Bier überreicht – eine perfekte Entschädigung für den Schreck und den guten Willen.