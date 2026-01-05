ARC Raiders: Nachbar will Tür aufbrechen, weil Spieler um „Hilfe“ schreit

Ein Spieler von ARC Raiders hat ungewollt einen kleinen Nachbarschaftseinsatz ausgelöst. Während einer besonders chaotischen Spielsituation schrie er wiederholt lautstark „Help! Help!“, was sein besorgter Nachbar offenbar für einen echten Notfall hielt.
Der Nachbar reagierte sofort, rannte zur Wohnung und versuchte sogar, die Tür aufzubrechen, um zu helfen. Erst als der Spieler die Tür öffnete, wurde klar, dass es sich nur um eine hitzige Gaming‑Session handelte.
Zum Glück nahm der Nachbar es mit Humor. Als Dank für seinen Einsatz und seine Hilfsbereitschaft bekam er vom Spieler ein Sixpack Bier überreicht – eine perfekte Entschädigung für den Schreck und den guten Willen.
Neighbor heard me yelling ‘help’ in Arc Raiders. Playback damaged because of kick.
Sieht mir nach einer Inszenierung aus, das machen die sehr gerne in den USA 😀.
Mhh dachte ich kurz ich bin auf der Gamepro gelandet🙈
Dort gibt es eigentlich nur noch solche „News“
Nicht böse gemeint, aber das war der Grund weshalb ich kaum noch auf der Gamepro Seite unterwegs war🤐
Genau wie ich!👍
Is auf jeden fall ein aufmerksamer Nachbar 😅✌🏻
Solche Nachbarn sind Gold wert
Soll froh sein das der Nachbar nicht sein ganzes Loot danach mitgenommen hat 😂
Wenn es stimmt eine schöne Geschichte.
Klingt mir leider sehr wie Geschichten aus dem Paulanergarten oder wie man Heut zu Tage sagt von der GamePro….
Gute Aktion vom Nachbarn 👍