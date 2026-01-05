ARC Raiders: Nachbar will Tür aufbrechen, weil Spieler um „Hilfe“ schreit

9 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Gamer brüllt im Spiel und schreit „Hilfe“ – Nachbar denkt, es ist ernst und eilt zur Rettung.

Ein Spieler von ARC Raiders hat ungewollt einen kleinen Nachbarschaftseinsatz ausgelöst. Während einer besonders chaotischen Spielsituation schrie er wiederholt lautstark „Help! Help!“, was sein besorgter Nachbar offenbar für einen echten Notfall hielt.

Der Nachbar reagierte sofort, rannte zur Wohnung und versuchte sogar, die Tür aufzubrechen, um zu helfen. Erst als der Spieler die Tür öffnete, wurde klar, dass es sich nur um eine hitzige Gaming‑Session handelte.

Zum Glück nahm der Nachbar es mit Humor. Als Dank für seinen Einsatz und seine Hilfsbereitschaft bekam er vom Spieler ein Sixpack Bier überreicht – eine perfekte Entschädigung für den Schreck und den guten Willen.

Neighbor heard me yelling ‘help’ in Arc Raiders. Playback damaged because of kick.
byu/dreamthorp inARC_Raiders

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 286400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.01.2026 - 10:22 Uhr

    Sieht mir nach einer Inszenierung aus, das machen die sehr gerne in den USA 😀.

    1
  2. LuNiSa 5780 XP Beginner Level 3 | 05.01.2026 - 10:29 Uhr

    Mhh dachte ich kurz ich bin auf der Gamepro gelandet🙈
    Dort gibt es eigentlich nur noch solche „News“
    Nicht böse gemeint, aber das war der Grund weshalb ich kaum noch auf der Gamepro Seite unterwegs war🤐

    4
  3. Rotten 92045 XP Posting Machine Level 1 | 05.01.2026 - 11:08 Uhr

    Is auf jeden fall ein aufmerksamer Nachbar 😅✌🏻

    0
  7. APR ARTEMIS 10160 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 05.01.2026 - 11:56 Uhr

    Klingt mir leider sehr wie Geschichten aus dem Paulanergarten oder wie man Heut zu Tage sagt von der GamePro….

    0

Hinterlasse eine Antwort