ARC Raiders: Nadeshot: Cheater machen das Spiel zur Hölle

Arc Raiders soll laut Nadeshot schlimmer von Cheatern betroffen sein als Call of Duty.

ARC Raiders und Call of Duty stehen im Zentrum einer deutlichen Kritik von Matthew Nadeshot Haag, der die ersten Tage des neuen Jahres im Extraction‑Shooter als kaum spielbar beschreibt.

ARC Raiders gehört inzwischen zu seinen zehn Lieblingsspielen, doch die massiven Cheater‑Probleme überschatten für ihn jede Runde. Arc Raiders sei in einem Zustand, der laut seiner Aussage sogar schlimmer sei als die Hochphase der Betrugswelle in Call of Duty, was die Diskussion um Fairness im Multiplayer‑Bereich erneut entfacht.

ARC Raiders wird für Nadeshot vor allem durch Accounts mit Level‑0‑Profilen, zahlreichen Game‑Bans und VAC‑Sperren belastet, die ihm nach eigener Aussage in nahezu jedem Raid begegnen. Der Titel könne unter diesen Umständen nicht sein volles Potenzial entfalten, obwohl der Titel für ihn persönlich einen besonderen Stellenwert erreicht hat. Arc Raiders müsse seiner Ansicht nach dringend Maßnahmen ergreifen, um die langfristige Zukunft des Spiels zu sichern und die Community zu schützen.

ARC Raiders sieht sich damit einer Forderung gegenüber, die Nadeshot klar formuliert: Er hält rechtliche Schritte gegen Cheat‑Anbieter und Nutzer für den einzigen Weg, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Das Spiel solle sich an früheren Maßnahmen orientieren, wie sie Epic Games bei Fortnite umgesetzt hat, um die Integrität des Spiels zu wahren und die Verbreitung von Cheat‑Software einzudämmen.

  1. Hammerlore 25700 XP Nasenbohrer Level 3 | 06.01.2026 - 10:43 Uhr

    Nehme an, dass ich davon nicht betroffen bin, wenn ich Crossplay deaktivere.
    Grundsätzlich ist das gecheate eine Pest. Warum spielt man solche Spiele, wenn man den angedachten Weg nicht gehen will?

    1
    • Katanameister 287580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 10:46 Uhr
      Antwort auf Hammerlore

      Um den Leuten den Spaß zu verderben oder weil man selbst nichts kann im Spiel und sich überlegen fühlen will 💩.

      1
      • Hammerlore 25700 XP Nasenbohrer Level 3 | 06.01.2026 - 10:48 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Muss ja. Die regulären PVP-Tode ärgern mich ja schon häufig genug. Würde ich auch noch offensichtlichen Cheatern begegnen würde ich wohl schnell das Spiel zur Seite legen

        0
        • Katanameister 287580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 10:53 Uhr
          Antwort auf Hammerlore

          Könnte möglicherweise auch ein Weg für die Konkurrenz sein Spieler zu frustrieren, damit sie ihre Aufmerksamkeit auf andere Shooter richten aus Frust 🤔.

          0
  2. APR ARTEMIS 10320 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.01.2026 - 10:46 Uhr

    Zum Glück bin Ich davon nicht betroffen.
    Ich spiele schon lange kein PvP mehr.

    0
  3. Katanameister 287580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 10:47 Uhr

    Diese Cheater sind nur noch eine Seuche, da Arc Raiders so populär geworden ist, wird das immer schlimmer.

    0
  4. FalseShepherd 9640 XP Beginner Level 4 | 06.01.2026 - 10:49 Uhr

    Cheater sind das allerletzte! Warum spielt man das Spiel überhaupt?

    Deswegen möchte ich nie wieder zum PC und Steam zurück.

    1
  5. mAsTeR OuTi 95380 XP Posting Machine Level 3 | 06.01.2026 - 10:55 Uhr

    Tatsächlich ein sehr unschönes Nebenprodukt bei so erfolgreichen Spielen. Und ja, da sollte mit aller Härte vorgegangen werden. Ich persönlich spiele gern mal eine Runde PVP egal in welchem Game. Da ruiniert mir so ein Treffen mit Betrügern die ganze Session.

    0
  6. Robilein 1196910 XP Xboxdynasty Legend Gold | 06.01.2026 - 11:12 Uhr

    Was für luschen und armselige Kreaturen das doch sind. Pfui.

    0

