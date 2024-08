ARC Raiders: Neue Details zum Sci-fi-Action-Survival-Shooter

Autor:, in / ARC Raiders

Während der gamescom Opening Night Live haben Embark Studios angekündigt, dass ihr kommender PvPvE-Third-Person-Action-Survival-Shooter ARC Raiders 2025 für 40 $ auf PC via Steam und Epic Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Spieler, die schon ins Spiel hineinschnuppern wollen, können das bereits diesen Herbst tun. Auf Steam können sie sich für das Playtesting anmelden, ein erster öffentlicher Tech-Test ist für den 24. bis 27. Oktober 2024 geplant.

In ARC Raiders begeben sich die Spieler in eine weite und tödliche Welt. Die Menschen sind in die Untergrundkolonie Speranza geflohen, wo sie nach Vorräten für das Überleben und Schutz vor den ARC-Maschinen auf der Oberfläche suchen.

Die Nachfrage nach Ressourcen ist so hoch, wie nie zuvor, aber die Reise an die Oberfläche, um diese zu sammeln, ist riskant.

Die Spieler schließen sich den Raidern an, um für ihr eigenes Überleben und das ihrer Nachbarschaft in der Kolonie zu kämpfen. Dafür suchen und jagen sie nach Ressourcen, die sicher von der Oberfläche zurückgebracht werden müssen.

Ihnen im Weg stehen die ARC-Maschinen – ein geheimnisvoller und tödlicher Gegner – sowie andere Spieler, Raiders, die ebenfalls ums das Loot und ihr Überleben wetteifern.

Um als Raider zu wachsen, müssen die Spieler es wieder lebendig zurück in die Kolonie schaffen.

Dort treffen sie auf die Händler von Speranza, um ihren Loot und wertvolle Gegenstände einzutauschen, Quests anzunehmen, ihre Kammern upzugraden und zu erweitern sowie den Charakter an den eigenen Spielstil anzupassen. Dort werden die Spieler zu dem Raider, der sie sein wollen.

Ob im Team oder allein belohnt das Spiel das vorausschauende Denken und aufmerksames Beobachtender Umgebung, anstatt sich direkt ins Getümmel zu stürzen. Das Gameplay ist taktisch, visuell und bodenständig, mit einer reichhaltigen und spielerischen Sandbox an Gadgets und Werkzeugen, die über Waffen und Munition hinausgehen.

„Obwohl ARC Raiders sich während der Entwicklungszeit verändert und weiterentwickelt hat, war die Welt, die wir geschaffen hatten, immer unser Anker. Unsere Inspiration kommt von aktuellen Themen, die ins Extreme gedehnt wurden, wie die Idee das Weltall zu kolonialisieren in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen Mensch und Maschine immer mehr belastet wird“, sagt Stefan Strandberg, Co-Founder und Creative Director. „ARC Raiders spielt in einer Post-Post-Apokalypse – einer weitentfernten Zukunft, in der die Menschheit weitergezogen ist, um etwas Neues aufzubauen. Natürlich kann diese Welt ein gefährlicher Ort sein, aber gleichzeitig ist es auch hoffnungsvoll, bunt und charmant.” „Uns wurde während der Entwicklung schnell klar, dass ein Premium-Model besser zu dem Erlebnis passt, das wir mit ARC Raiders erschaffen”, sagt Aleksander Grøndal, ARC Raiders Executive Producer. „Diese Änderung erlaubt es, dass wir uns auf das wirklich Wichtige für das Spiel konzentrieren – ein spannendes, balanciertes und wiederspielbares Action-Survival-Erlebnis zu erschaffen.“

Embark Studios verfolgen eine klare Vision für ARC Raiders und halten Transparenz gegenüber ihrer Community für besonders wichtig. ARC Raiders wurde zuerst als Free-to-Play-Titel angekündigt, wird jetzt jedoch als 40$-Premium-Titel veröffentlicht.