ARC Raiders: Neue Karte, Quests und mehr für 2025 geplant

Nach dem erfolgreichen Launch zeigt die Roadmap zu ARC Raiders, wie Embark Studios das Spiel mit neuen Karten, Quests und Events weiterentwickeln will.

Letzte Woche startete ARC Raiders erfolgreich auf Konsolen und PC. Mehr als eine halbe Million gleichzeitige Spieler gab es am Wochenende allein auf Steam.

Doch wie geht es jetzt weiter mit dem Extraction-Shooter?

Entwickler Embark hat eine Roadmap für 2025 veröffentlicht. Sie zeigt, man habe sich für den Rest des Jahres noch einiges vorgenommen.

Es wird fortlaufende Verbesserungen bei der Spielqualität geben, neue kosmetische Gegenstände und mit „Stella Mortis“ wird diesen Monat eine weitere Karte hinzugefügt.

Neue Quests, Gegenstände und Events sind ebenfalls in den Plänen enthalten.

Hier die Roadmap mit den derzeitigen Plänen für ARC Raiders in diesem Jahr: