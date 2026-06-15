ARC Raiders: Neuer PvE-Modus sorgt für Diskussionen – aber nur in China spielbar

Ein neuer PvE-Spielmodus für ARC Raiders sorgt zunächst nur in China für Aufmerksamkeit.

Für ARC Raiders wird derzeit ein neuer PvE-basierter Kartenmodus mit dem Namen „Security Agreement“ getestet. Der Modus ist jedoch aktuell ausschließlich in chinesischen Playtests verfügbar, während eine internationale Veröffentlichung bislang nicht bestätigt wurde.

Laut einer lokalisierten Beschreibung des chinesischen Testservers wurde der Modus durch die Wiederherstellung von Kommunikationssystemen im Spiel ermöglicht. Innerhalb der Spielwelt soll dadurch ein Sicherheitsabkommen aktiviert werden, das verhindert, dass sich Spieler gegenseitig angreifen. Gleichzeitig bleibt ein gewisser Spielraum für Störungen bestehen, etwa durch spezielle Ausrüstung, mit der Kommunikationssysteme außer Kraft gesetzt werden können.

Der neue Modus ist Teil eines sogenannten „ARC Light Tests“, der aktuell in China durchgeführt wird. Dabei wird auch eine speziell angepasste Version des Spiels mit lokalisierter Darstellung und möglichen narrativen Anpassungen getestet.

Ob „Security Agreement“ auch in die globale Version von ARC Raiders integriert wird, ist derzeit offen. Offizielle Aussagen des Entwicklers Embark Studios dazu gibt es bislang nicht. Innerhalb der Community sorgt die Testphase jedoch bereits für Diskussionen, da PvE-Inhalte von vielen Spielern seit längerer Zeit gewünscht werden.

Das Spiel selbst befindet sich weiterhin in einer Phase mit reduzierter Update-Frequenz, nachdem das Studio zuletzt eine Verlangsamung größerer Inhaltsupdates angekündigt hatte. Vor diesem Hintergrund wird die Einführung neuer Modi wie „Security Agreement“ besonders aufmerksam beobachtet.

Eine weltweite Umsetzung des Systems ist aktuell nicht bestätigt, wird jedoch von Teilen der Community als mögliche Erweiterung des bestehenden Spielkonzepts angesehen.