ARC Raiders: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam

Am Wochenende erreichte ARC Raiders einen neuen Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam.

Keine Eintagsfliege oder Nischenprodukt scheint das Genre der Extraction-Shooter mehr zu sein. ARC Raiders hat das am Wochenende mit einem neuen Rekord auf Steam unter Beweis gestellt.

Auf der Plattform von Valve waren am Wochenende 463.488 Spieler gleichzeitig in ARC Raiders aktiv. Das ist ein deutlicher Sprung von den 354.836 Spielern, die Entwickler Embark Studios am Launch-Wochenende erreichte.

Wart ihr auch schon im Rostgürtel unterwegs?