ARC Raiders: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam

Keine Eintagsfliege oder Nischenprodukt scheint das Genre der Extraction-Shooter mehr zu sein. ARC Raiders hat das am Wochenende mit einem neuen Rekord auf Steam unter Beweis gestellt.
Auf der Plattform von Valve waren am Wochenende 463.488 Spieler gleichzeitig in ARC Raiders aktiv. Das ist ein deutlicher Sprung von den 354.836 Spielern, die Entwickler Embark Studios am Launch-Wochenende erreichte.
Wart ihr auch schon im Rostgürtel unterwegs?
9 Kommentare
Wow Glückwunsch 👍
Das spiel steht und fällt mit der Community
Es ist wirklich spannend…aber ich komme als Solo nicht so wirklich rein. Bei meinen Runs hat irgendwie niemand das Mic auf und alle ballern sofort drauf los…
Da geht irgendwie bisschen der Flair verloren.
Habs angezockt es war die ersten 20 min. Stink langweilig in dieser lieblosen Fabrik.
Extraction Shooter sind einfach nichts für mich. Also wann das ganze Game so ist verstehe ich den Erfolg nicht wirklich
Das habe ich mir auch gedacht. Ist genau wie Helldivers. So für zwischendrin ok, aber auf die Dauer ultralangweilig.
Ja ich war auch schon im Rostgürtel unterwegs 😁
Scheinen alles Vollidioten gewesen zu sein, fand das Spiel dieses Wochenende das erste Mal seit Release toxisch.
Was heißt denn toxisch für dich?
Wenn Randoms beleidigend rum rennen, grundlos und dass über mehrere Partien/ Lobbies.
Schon wahnsinn, ich selbst bin noch nicht dabei.