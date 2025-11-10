ARC Raiders: Neuer Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam

Image: Embark Studios

Am Wochenende erreichte ARC Raiders einen neuen Rekord bei gleichzeitigen Spielern auf Steam.

Keine Eintagsfliege oder Nischenprodukt scheint das Genre der Extraction-Shooter mehr zu sein. ARC Raiders hat das am Wochenende mit einem neuen Rekord auf Steam unter Beweis gestellt.

Auf der Plattform von Valve waren am Wochenende 463.488 Spieler gleichzeitig in ARC Raiders aktiv. Das ist ein deutlicher Sprung von den 354.836 Spielern, die Entwickler Embark Studios am Launch-Wochenende erreichte.

Wart ihr auch schon im Rostgürtel unterwegs?

  1. Hey Iceman 831305 XP Xboxdynasty All Star Gold | 10.11.2025 - 16:01 Uhr

    Wow Glückwunsch 👍
    Das spiel steht und fällt mit der Community

  2. Wartenaufwunder 139070 XP Elite-at-Arms Gold | 10.11.2025 - 16:06 Uhr

    Es ist wirklich spannend…aber ich komme als Solo nicht so wirklich rein. Bei meinen Runs hat irgendwie niemand das Mic auf und alle ballern sofort drauf los…

    Da geht irgendwie bisschen der Flair verloren.

  3. Economic 86225 XP Untouchable Star 3 | 10.11.2025 - 16:06 Uhr

    Habs angezockt es war die ersten 20 min. Stink langweilig in dieser lieblosen Fabrik.
    Extraction Shooter sind einfach nichts für mich. Also wann das ganze Game so ist verstehe ich den Erfolg nicht wirklich

    • Eisbaer2405 40910 XP Hooligan Krauler | 10.11.2025 - 16:48 Uhr
      Antwort auf Economic

      Das habe ich mir auch gedacht. Ist genau wie Helldivers. So für zwischendrin ok, aber auf die Dauer ultralangweilig.

  5. Hattori Hanzo 28660 XP Nasenbohrer Level 4 | 10.11.2025 - 16:53 Uhr

    Scheinen alles Vollidioten gewesen zu sein, fand das Spiel dieses Wochenende das erste Mal seit Release toxisch.

