ARC Raiders: Neuer Steam-Rekord bringt Server ins Schwitzen

Schon kurz nach dem Launch verzeichnete der Extraction-Shooter von Embark Studios über 250.000 gleichzeitige Spieler – ein beeindruckender Auftakt, der die Server ordentlich ins Schwitzen brachte.
Doch das war erst der Anfang: Am Sonntagabend erreichte ARC Raiders auf der Valve-Plattform einen neuen Höchststand von 354.836 gleichzeitigen Spielern.
Die enorme Nachfrage führte zeitweise zu überlasteten Servern, Problemen beim Party-System und eingeschränkter Spielbarkeit. Warteschlangen wurden eingeführt, und sogar das Crossplay musste vorübergehend deaktiviert werden.
Wie lief’s bei euch? Hattet ihr am Wochenende ebenfalls Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen?
Wahnsinn, vielleicht gebe ich dem Spiel in Zukunft mal eine Chance.
Jau, wir hatten auch Probleme, konnten zwischenzeitig nicht mal zusammen in eine Party joinen, geschweige denn ein Spiel suchen. Aber nach rund 20 Jahren Onlinegaming bringt mich so schnell auch nichts mehr aus der Ruhe.
Noch nicht selbst gespielt, aber macht schon richtig Laune das auf Twitch bei meinen Lieblingsstreamern zu verfolgen 🙂
Werde ich mir irgendwann mal ansehen. Kaufe kaum noch Titel zum Launch.
Klasse Erfolg, haben die Entwickler auch nicht gedacht
Glückwunsch für diesen Erfolg 👍
Ich hatte keine Probleme da wir sowieso ohne Crossplay spielen. Haben auf die Rechenknechte(PC) kein bock.