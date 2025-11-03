ARC Raiders: Neuer Steam-Rekord bringt Server ins Schwitzen

Der Ansturm auf ARC Raiders ist so groß, dass er auf Steam einen neuen Spielerrekord brachte, aber auch Probleme bei der Erreichbarkeit der Server.

Schon kurz nach dem Launch verzeichnete der Extraction-Shooter von Embark Studios über 250.000 gleichzeitige Spieler – ein beeindruckender Auftakt, der die Server ordentlich ins Schwitzen brachte.

Doch das war erst der Anfang: Am Sonntagabend erreichte ARC Raiders auf der Valve-Plattform einen neuen Höchststand von 354.836 gleichzeitigen Spielern.

Die enorme Nachfrage führte zeitweise zu überlasteten Servern, Problemen beim Party-System und eingeschränkter Spielbarkeit. Warteschlangen wurden eingeführt, und sogar das Crossplay musste vorübergehend deaktiviert werden.

Wie lief’s bei euch? Hattet ihr am Wochenende ebenfalls Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen?