ARC Raiders: Neues Event und winterliche Kartenrotation live

Das aktuelle Update für ARC Raiders bringt Shared Watch, die Rückkehr von Cold Snap und frische Cosmetics ins Spiel.

Für ARC Raiders ist ein neues Update erschienen, das mehrere spielerische Ergänzungen einführt. Mit Shared Watch startet ein zeitlich begrenztes Event, das bis zum 24. Februar läuft und gemeinsame Einsätze gegen die Maschinen in den Mittelpunkt stellt. Verdiente Merits stammen ausschließlich aus Kämpfen gegen ARC, während PvP‑Begegnungen keinen Fortschritt liefern.

Die Entwickler betonen, dass der Fokus klar auf kooperativen Gefechten liegt, bei denen ausreichend Munition über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Parallel dazu kehrt die Kartenbedingung Cold Snap zurück, die den Rust Belt erneut in eine gefährliche Winterlandschaft verwandelt. Frostbite‑Schaden zwingt zu schneller Deckungssuche, doch wer das Risiko eingeht, profitiert von erhöhten Loot‑Werten.

Candleberries lassen sich weiterhin sammeln, sind jedoch nicht mehr an ein Event gebunden. Zusätzlich können Schneebälle aufgenommen und geworfen werden, was der eisigen Umgebung eine spielerische Note verleiht.

Abgerundet wird das Update durch neue Cosmetics, darunter das Vulpine‑Set und das Slugger‑Set.

Weitere Fehlerkorrekturen und Anpassungen sind ebenfalls enthalten und lassen sich vollständig in den Patch Notes nachlesen.