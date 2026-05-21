ARC Raiders: Neues Matchmaking soll PvP-Chaos fairer machen

Die Entwickler von ARC Raiders liefern neue Details zum Matchmaking-System und reagieren mit Anpassungen auf Community-Feedback.

Neue Informationen zum Matchmaking-System von ARC Raiders geben einen deutlich tieferen Einblick in die Philosophie hinter den PvP- und Playstyle-Mechaniken des Extraction-Shooters.

Die Entwickler erklären, dass das System nicht darauf ausgelegt ist, Spieler strikt in aggressive oder friedliche Lobbys zu trennen. Stattdessen basiert das Matchmaking auf einer dynamischen Einschätzung des individuellen Spielverhaltens über mehrere Runden hinweg.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Hauptziele: Fairness und Spielspaß. Das Team möchte verhindern, dass reine PvP-Spieler regelmäßig weniger kampforientierte Raider dominieren, gleichzeitig soll die unvorhersehbare Spannung der Spielwelt aber vollständig erhalten bleiben.

Das Matchmaking analysiert deshalb vor allem, wie Spieler mit anderen Raiders interagieren. Dabei existiert keine feste Unterteilung in „freundlich“ oder „aggressiv“. Vielmehr bewegen sich Spieler auf einer kontinuierlichen Skala zwischen Kooperation, Vorsicht, Opportunismus und aktivem PvP-Verhalten.

Besonders wichtig sei laut den Entwicklern, dass ähnliche Spielstile lediglich wahrscheinlicher zusammengeführt werden — niemals garantiert. Überraschende Begegnungen, Verrat oder spontane Kooperationen sollen weiterhin ein zentraler Bestandteil jeder Runde bleiben.

ARC Raiders erhält außerdem mehrere konkrete Änderungen am Matchmaking-System. Künftig wird klarer unterschieden, ob ein Spieler einen Kampf aktiv startet oder lediglich auf Angriffe reagiert. Damit sollen defensive Spieler nicht länger automatisch als stark PvP-orientiert eingestuft werden.

Zusätzlich reduzieren die Entwickler den Einfluss sogenannter „Low-Activity-Runden“ auf das persönliche Matchmaking-Profil. Kurze oder ereignisarme Sessions sollen künftig weniger Gewicht bei der Einschätzung des Spielstils haben.

Darüber hinaus stellte das Team mehrere verbreitete Community-Mythen klar. Weder Ausrüstungskosten noch Crossplay-Einstellungen oder End-of-Round-Feedback beeinflussen laut den Entwicklern die Art der Matchmaking-Lobbys direkt.

Mit den Anpassungen verfolgt Embark Studios weiterhin das Ziel, den Extraction-Shooter fairer zu gestalten, ohne die Unsicherheit und Spannung des Topside-Erlebnisses zu verlieren.