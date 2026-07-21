ARC Raiders: Neues Update – besseres Matchmaking und neue Outfit-Farben

Für ARC Raiders ist das Store-Update 1.38.0 auf allen Plattformen erschienen. Neben neuen kosmetischen Inhalten startet Entwickler Embark Studios auch erste Tests für ein überarbeitetes Matchmaking-System.
Besitzer des Torpedo-Outfits erhalten automatisch zwei zusätzliche Farbvarianten Camo und Black. Ein Neustart des Spiels ist dafür nicht erforderlich.
Parallel dazu beginnt die nächste Expedition, bei der Spieler erneut Mystery Rewards freischalten können. Wer bereits seine vierte Expedition erreicht hat, kann dabei weitere exklusive Belohnungen sammeln.
Den größten Schwerpunkt des Updates bildet jedoch das Matchmaking. Laut den Entwicklern soll ein angepasster Algorithmus künftig Gegner und Teams noch besser nach Spielstil und Gruppengröße zusammenstellen. Besonders in Regionen mit geringer Spielerzahl oder außerhalb der Stoßzeiten soll dies zu ausgewogeneren Partien führen.
Spieler müssen dafür möglicherweise etwas längere Wartezeiten bei der Spielersuche in Kauf nehmen. Diese sollen jedoch durch fairere und besser ausbalancierte Raids ausgeglichen werden. Die Änderungen werden zunächst getestet und anhand von Telemetriedaten sowie Community-Feedback weiter optimiert.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Spielerzahlen sind immer noch recht hoch, echt beeindruckend.
Extraction Shooter sprechen mich weniger an. NGL, beim zusehen auf Twitch bin ich aus Langeweile immer eingeschlafen lol. Offensichtlich findet es bei andern aber enormen Anklang. Der niedrige Preis hat garantiert seinen Anteil dran. Und das finde ich toll. Da möchte ich dem Dev Team ein großes Kompliment machen🙏🏻
Matchmaking nach Spielstil 😂 ich spiele seit ein paar Tagen wieder und da wird auf alles geschossen was sich bewegt von 30 runden einmal überlebt 😂