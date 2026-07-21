ARC Raiders: Neues Update – besseres Matchmaking und neue Outfit-Farben

ARC Raiders optimiert mit Update 1.38.0 das Matchmaking und erweitert das Torpedo-Set um neue Farbvarianten.

Für ARC Raiders ist das Store-Update 1.38.0 auf allen Plattformen erschienen. Neben neuen kosmetischen Inhalten startet Entwickler Embark Studios auch erste Tests für ein überarbeitetes Matchmaking-System.

Besitzer des Torpedo-Outfits erhalten automatisch zwei zusätzliche Farbvarianten Camo und Black. Ein Neustart des Spiels ist dafür nicht erforderlich.

Parallel dazu beginnt die nächste Expedition, bei der Spieler erneut Mystery Rewards freischalten können. Wer bereits seine vierte Expedition erreicht hat, kann dabei weitere exklusive Belohnungen sammeln.

Den größten Schwerpunkt des Updates bildet jedoch das Matchmaking. Laut den Entwicklern soll ein angepasster Algorithmus künftig Gegner und Teams noch besser nach Spielstil und Gruppengröße zusammenstellen. Besonders in Regionen mit geringer Spielerzahl oder außerhalb der Stoßzeiten soll dies zu ausgewogeneren Partien führen.

Spieler müssen dafür möglicherweise etwas längere Wartezeiten bei der Spielersuche in Kauf nehmen. Diese sollen jedoch durch fairere und besser ausbalancierte Raids ausgeglichen werden. Die Änderungen werden zunächst getestet und anhand von Telemetriedaten sowie Community-Feedback weiter optimiert.