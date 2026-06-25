ARC Raiders: Neues Update geht erneut gegen Duplikationsfehler vor

Ein neues Update für ARC Raiders könnte die seit Monaten bekannten Duping-Exploits erstmals wirksam bekämpfen.

Mit dem jüngsten Update für ARC Raiders könnte Embark Studios einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die seit Monaten auftretenden Duping-Exploits gemacht haben.

Die Entwickler haben im Rahmen des Store Updates 1.34.0 vom 23. Juni mehrere Maßnahmen umgesetzt, um die Vervielfältigung von Gegenständen zu unterbinden. Laut den Patch Notes wurde unter anderem ein Fehler behoben, der bestimmte Formen des Dupings ermöglichte.

Besonders im Fokus stand offenbar eine Methode, die über das Remote Desktop Protocol (RDP) ausgenutzt wurde. In der Community kursieren Berichte, wonach Anbieter entsprechender Duping-Tools ihre Aktivitäten vorerst eingestellt haben. Ein in sozialen Netzwerken verbreiteter Screenshot zeigt einen Anbieter, der den Verkauf seines Tools aufgrund der jüngsten Änderungen pausiert.

Bereits mit dem Update vom 16. Juni hatte Embark Studios zusätzliche Maßnahmen gegen Duping-Exploits und Cheating eingeführt. Damals kündigte das Team an, Vorfälle gezielt zu untersuchen, beteiligte Accounts zu sanktionieren und langfristige Schutzmechanismen aufzubauen. Gleichzeitig wurde die Integration von Denuvo Anti-Cheat weiter verstärkt.

Die Probleme mit duplizierten Gegenständen hatten ARC Raiders in den vergangenen Monaten wiederholt beschäftigt. Spieler berichteten regelmäßig von Exploits, die unbegrenzte Munition, wertvolle Ausrüstung oder andere Gegenstände vervielfältigen konnten. Kaum war eine Methode geschlossen, tauchte häufig bereits die nächste auf.

Ob die aktuellen Maßnahmen das Problem dauerhaft lösen, bleibt abzuwarten. Erste Reaktionen aus Kreisen bekannter Exploit-Nutzer deuten jedoch darauf hin, dass die jüngsten Änderungen deutlich schwerer zu umgehen sind als frühere Sicherheitsmaßnahmen.

Für die Community wäre dies ein wichtiger Erfolg, da Duping-Exploits die Spielwirtschaft und das Balancing eines Extraction-Shooters erheblich beeinträchtigen können.