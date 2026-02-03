ARC Raiders: Noch immer über 300.000 gleichzeitige Spieler

Für ein kostenpflichtiges Live‑Service‑Spiel ist das eine absolute Ausnahmeerscheinung: ARC Raiders hält auch drei Monate nach Release konstant über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.
In einer Branche, in der viele Titel schon nach wenigen Wochen ins Straucheln geraten, wirkt dieser Erfolg fast surreal.
Was ARC Raiders hier schafft, ist mehr als nur ein guter Start. Es ist Stabilität, und zwar auf einem Niveau, das man sonst fast ausschließlich bei Free‑to‑Play‑Titeln sieht. Die Kombination aus Koop‑Action, klarer Identität und einem technisch sauberen Fundament scheint genau das zu liefern, was viele Spieler seit Jahren vermissen.
Dass ein Premium‑Live‑Service‑Spiel solche Zahlen nicht nur erreicht, sondern über Monate hält, ist extrem selten. Die meisten Titel erleben einen kurzen Peak, bevor die Kurve rapide abfällt. ARC Raiders hingegen wirkt, als hätte es seine Community nicht nur gefunden, sondern fest gebunden.
Ob es „das stabilste nicht‑kostenlose Live‑Service‑Spiel aller Zeiten“ ist, lässt sich schwer messen – aber die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und sie zeigen, dass ein Live‑Service‑Modell funktionieren kann, wenn Gameplay, Updates und technischer Zustand zusammenpassen.
ARC Raiders ist damit nicht nur ein Erfolg, sondern ein Statement.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich zocke es auch weiterhin regelmäßig wenn ich zeit zum zocken habe, macht einfach laune, vor allem wenn man mit den großen Arc’s dann spielen und experimentieren kann
Mir machts auch Spaß… bin aber nich ganz am Anfang
Es ist auch echt gut. Und für ist es auch ganz gut, ‚mal 2,3 Runden und dann wieder aus .
Aber dafür regelmäßig.
Das passt mir momentan ganz gut
Witzig ist einfach, dass das Spiel CoD (gerade 16.000 Spieler auf Steam inklusive des Vorgängers) und Battlefield (gerade 20.000 Spieler auf Steam) so etwas von auf die Plätze verwiesen hat. Das tut der Gaming Industry hoffentlich mal gut zu sehen, dass sich echte Innovation statt Spieleverwaltung auszahlt.
Ob ARC Raiders nach 20 Ablegern auch noch innovativ wäre oder aufgrund der Erfolgsformel eher in Spieleverwaltung abrutschen würde?😉
Am Ende eh Jacke wie Hose, weil der Großteil der CoD-PCler via Battle Net zockt
Echt beeindruckend, man scheint sich dauerhaft mit hohen Spielerzahlen etabliert zu haben.
Das ist wirklich beeindruckend und selten.👍
Bin gespannt wie es demnächst mit Marathon laufen wird.
Ich bin mittlerweile müde von ARC Raiders und bin schon lange zu anderen Games weitergezogen.
Nicht gedacht das es die Spieler so bei Laune hält.