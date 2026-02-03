ARC Raiders: Noch immer über 300.000 gleichzeitige Spieler

Für ein kostenpflichtiges Live‑Service‑Spiel ist das eine absolute Ausnahmeerscheinung: ARC Raiders hält auch drei Monate nach Release konstant über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

In einer Branche, in der viele Titel schon nach wenigen Wochen ins Straucheln geraten, wirkt dieser Erfolg fast surreal.

Was ARC Raiders hier schafft, ist mehr als nur ein guter Start. Es ist Stabilität, und zwar auf einem Niveau, das man sonst fast ausschließlich bei Free‑to‑Play‑Titeln sieht. Die Kombination aus Koop‑Action, klarer Identität und einem technisch sauberen Fundament scheint genau das zu liefern, was viele Spieler seit Jahren vermissen.

Dass ein Premium‑Live‑Service‑Spiel solche Zahlen nicht nur erreicht, sondern über Monate hält, ist extrem selten. Die meisten Titel erleben einen kurzen Peak, bevor die Kurve rapide abfällt. ARC Raiders hingegen wirkt, als hätte es seine Community nicht nur gefunden, sondern fest gebunden.

Ob es „das stabilste nicht‑kostenlose Live‑Service‑Spiel aller Zeiten“ ist, lässt sich schwer messen – aber die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und sie zeigen, dass ein Live‑Service‑Modell funktionieren kann, wenn Gameplay, Updates und technischer Zustand zusammenpassen.

ARC Raiders ist damit nicht nur ein Erfolg, sondern ein Statement.