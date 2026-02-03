ARC Raiders: Noch immer über 300.000 gleichzeitige Spieler

Image: Embark Studios

ARC Raiders bleibt ein Phänomen – über 300.000 gleichzeitige Spieler drei Monate nach Launch.

Für ein kostenpflichtiges Live‑Service‑Spiel ist das eine absolute Ausnahmeerscheinung: ARC Raiders hält auch drei Monate nach Release konstant über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam.

In einer Branche, in der viele Titel schon nach wenigen Wochen ins Straucheln geraten, wirkt dieser Erfolg fast surreal.

Was ARC Raiders hier schafft, ist mehr als nur ein guter Start. Es ist Stabilität, und zwar auf einem Niveau, das man sonst fast ausschließlich bei Free‑to‑Play‑Titeln sieht. Die Kombination aus Koop‑Action, klarer Identität und einem technisch sauberen Fundament scheint genau das zu liefern, was viele Spieler seit Jahren vermissen.

Dass ein Premium‑Live‑Service‑Spiel solche Zahlen nicht nur erreicht, sondern über Monate hält, ist extrem selten. Die meisten Titel erleben einen kurzen Peak, bevor die Kurve rapide abfällt. ARC Raiders hingegen wirkt, als hätte es seine Community nicht nur gefunden, sondern fest gebunden.

Ob es „das stabilste nicht‑kostenlose Live‑Service‑Spiel aller Zeiten“ ist, lässt sich schwer messen – aber die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und sie zeigen, dass ein Live‑Service‑Modell funktionieren kann, wenn Gameplay, Updates und technischer Zustand zusammenpassen.

ARC Raiders ist damit nicht nur ein Erfolg, sondern ein Statement.

  1. Phonic 289005 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.02.2026 - 08:07 Uhr

    Ich zocke es auch weiterhin regelmäßig wenn ich zeit zum zocken habe, macht einfach laune, vor allem wenn man mit den großen Arc’s dann spielen und experimentieren kann

  3. aleXdeluXe86 53740 XP Nachwuchsadmin 6+ | 03.02.2026 - 09:17 Uhr

    Es ist auch echt gut. Und für ist es auch ganz gut, ‚mal 2,3 Runden und dann wieder aus .
    Aber dafür regelmäßig.
    Das passt mir momentan ganz gut

  4. EdgarAllanFloh 113340 XP Scorpio King Rang 2 | 03.02.2026 - 09:23 Uhr

    Witzig ist einfach, dass das Spiel CoD (gerade 16.000 Spieler auf Steam inklusive des Vorgängers) und Battlefield (gerade 20.000 Spieler auf Steam) so etwas von auf die Plätze verwiesen hat. Das tut der Gaming Industry hoffentlich mal gut zu sehen, dass sich echte Innovation statt Spieleverwaltung auszahlt.

  5. Katanameister 314860 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 09:26 Uhr

    Echt beeindruckend, man scheint sich dauerhaft mit hohen Spielerzahlen etabliert zu haben.

  7. AnCaptain4u 252375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.02.2026 - 10:30 Uhr

    Bin gespannt wie es demnächst mit Marathon laufen wird.

    Ich bin mittlerweile müde von ARC Raiders und bin schon lange zu anderen Games weitergezogen.

