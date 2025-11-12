ARC Raiders: North Line Update bringt diese Woche neue Karte

Das Spielestudio Embark veröffentlicht das erste Inhaltsupdate für ARC Raiders namens North Line, und schlägt damit ein neues Kapitel für Raider auf der ganzen Welt auf.
Das Update geht am Donnerstag, 13. November, um 10:30 Uhr MEZ live und bietet ein Community Unlock Event namens Breaking New Ground, welches die neue Karte Stella Montis freischaltet, sowie eine Reihe neuer Gegenstände, ARC-Gegner und Quality of Life-Verbesserungen.
ARC Raiders ist zu einem Preis von 39,99 Euro für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und NVIDIA GeForce NOW erhältlich. Das North Line-Update ist für alle Spieler kostenlos und folgt auf einen starken Launch des Spiels, das kürzlich die Marke von 700.000 gleichzeitigen Spielern überschritten hat.
Entdeckt Stella Montis
Die Grenze verschiebt sich nach Norden. Die neue Karte Stella Montis lädt Raider dazu ein, verlassene Bauten zu erkunden, die im Vergleich zu den Ruinen des Rust Belt verdächtig unberührt geblieben sind. Kalt, steril und geheimnisumwittert lassen diese Ruinen erahnen, was die Menschheit auf ihrem Weg zu den Sternen zurückgelassen hat, und fordern die Spieler heraus, die darin verborgene Wahrheit aufzudecken.
Raider, die diese Herausforderungen meistern, erhalten seltene Ressourcen, neue Gameplay-Gegenstände und Baupläne, die in den Ruinen versteckt sind, und erfahren so den nächsten Schritt im
Kampf um die Rückeroberung der Oberfläche.
Der Zugang zu Stella Montis muss erst verdient werden – die Tunnel, die zu dieser neuen Region führen, öffnen sich erst, wenn die globale Community Breaking New Ground abgeschlossen hat.
Verbündet euch für das Community Unlock Event
North Line bietet ARC Raiders‘ erstes globales Community Event, Breaking New Ground, das am 13. November um 10:30 Uhr MEZ startet. Raiders, die mindestens ein paar Runden überstanden haben, können sich zusammentun, um Speranza beim Wiederaufbau der Tunnel zu helfen, die nach Stella Montis führen.
Wenn Spieler Ressourcen zu dieser Aktion beitragen, erhalten sie Merits – eine neue Event-Währung, die die nächste Phase des Community-Events vorantreibt.
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Stella Montis wird vom Fortschritt der Community bestimmt, wodurch die nächste Grenze offenbart und die Phase II von Staking Our Claim ausgelöst wird, ein neuer Fortschrittspfad mit Belohnungen und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dieser neue Pfad wird für eine begrenzte Zeit bis Dezember verfügbar sein.
Das Update führt außerdem zwei neue ARC-Gegner ein, die jeweils ganz eigene Herausforderungen mit sich bringen. Die Matriarch, ein riesiger ARC, der die Queen im Vergleich dazu freundlich
erscheinen lässt, erscheint unter bestimmten Voraussetzungen auf der Map und wird ab dem Beginn von Breaking New Ground verfügbar sein.
Der Shredder ist exklusiv in Stella Montis zu finden und wird erst mit der Öffnung der neuen Region verfügbar sein. Er zwingt Raider dazu, in Nahkämpfen stets wachsam zu bleiben.
Neben diesen Bedrohungen erhalten Spieler Zugang zur Aphelion Rifle, einem Set neuer Minen und neuen Questreihen, die sich thematisch um Stella Montis drehen.
North Line Inhaltsübersicht
- Neue Karte: Stella Montis
- Community Unlock Event:
- Breaking New Ground
- Startet am 13. November um 10:30 Uhr MEZ
- mehrteiliges Community Event, das zur Freischaltung von Stella Montis führt
- • Neue ARC-Gegner:
- Matriarch
- Shredder
- • Neue Waffen und Spielgegenstände:
- Aphelion Rifle
- Trailblazer Grenade
- Seeker Grenade
- Pulse Mine, Deadline Mine, Gas Mine
- Neue Stella Montis-Quests
Ein Blick voraus
North Line ist nur der Beginn der ARC Raiders-Roadmap, die auf den Launch folgt. Das nächste Update, Cold Snap, folgt schon im Dezember – inklusive dem Flickering Flames-Event, neuen Konditionen für die Maps und mehr.
Oha mega geil…Dann freue ich mich auf Morgen..Auch wenn ich gerade einen kleinen Hänger habe 🤣
Cool bin morgen dabei
Würden Sie lieber mal einen reinen PVE Server machen für Leute die keine Lust auf irgendwelche Leute die im realen Leben nichts auf die Kette bekommen und andere Leute abgucken müssen zu machen wäre hilfreicher als irgendwelchen neuen content zu bringen
macht das Spiel eher Solo oder Koop mehr sinn/bock?
Das würde mich auch interessieren.
Habe echt Lust zu aber Koop passt nicht so in meinen Tag 😅
Lese mein anderen Kommentar bitte zu deiner Frage.
Im solo geht es mehr friedlich zu da kommt dann des öfteren dont shoot. Im Duo bis auf paar Geplänkel ebenso. Reiner pvp ist eher im 3er Gang und gebe. Muss dazu sagen spiele ohne crossplay. Da geht es eigentlich gesittet ab.
Ja hört sich schon mal nice an. Bin auch eher für dont shoot 😀
muss nur schauen ob es koop oder solo bei mir wird. Danke dir
Aber ich denke wenn sie rein Server mit PVE machen würden, würden sie noch mehr Spieler ziehen
Ohne menschliche Gegner fehlt dem Spiel der Chaosfaktor. Hoffentlich kommt so’n Modus nicht. PvP gehört einfach dazu.
Nicht jeder brauch ein schw…..vergleich es gibt auch leute wo in Ruhe zocken wollen und laut internet bin ich auch nicht alleine mit meiner meinung
Das hat nichts mit Schwanzvergleichen zu tun. Es ist das Konzept. Das wäre in etwa so, als würde man in Fifa die gegnerische Mannschaft weglassen, weil man ja nur ein bisschen mit dem Ball spielen möchte oder man würde Dark Souls mit ’nem Easy Mode und Checkpoints ausstatten. Könnte man alles machen, aber sollte man nicht, denn das würde das komplette Konzept zerstören.
Und nur, weil das noch andere Leute fordern, heißt das nicht, dass es das Richtige wäre.