ARC Raiders: North Line Update bringt diese Woche neue Karte

Der North Line-Zug ist angekommen: Raider dringen im ersten großen Update zu ARC Raiders nach Stella Montis vor.

Das Spielestudio Embark veröffentlicht das erste Inhaltsupdate für ARC Raiders namens North Line, und schlägt damit ein neues Kapitel für Raider auf der ganzen Welt auf.

Das Update geht am Donnerstag, 13. November, um 10:30 Uhr MEZ live und bietet ein Community Unlock Event namens Breaking New Ground, welches die neue Karte Stella Montis freischaltet, sowie eine Reihe neuer Gegenstände, ARC-Gegner und Quality of Life-Verbesserungen.

ARC Raiders ist zu einem Preis von 39,99 Euro für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und NVIDIA GeForce NOW erhältlich. Das North Line-Update ist für alle Spieler kostenlos und folgt auf einen starken Launch des Spiels, das kürzlich die Marke von 700.000 gleichzeitigen Spielern überschritten hat.

Entdeckt Stella Montis

Die Grenze verschiebt sich nach Norden. Die neue Karte Stella Montis lädt Raider dazu ein, verlassene Bauten zu erkunden, die im Vergleich zu den Ruinen des Rust Belt verdächtig unberührt geblieben sind. Kalt, steril und geheimnisumwittert lassen diese Ruinen erahnen, was die Menschheit auf ihrem Weg zu den Sternen zurückgelassen hat, und fordern die Spieler heraus, die darin verborgene Wahrheit aufzudecken.

Raider, die diese Herausforderungen meistern, erhalten seltene Ressourcen, neue Gameplay-Gegenstände und Baupläne, die in den Ruinen versteckt sind, und erfahren so den nächsten Schritt im

Kampf um die Rückeroberung der Oberfläche.

Der Zugang zu Stella Montis muss erst verdient werden – die Tunnel, die zu dieser neuen Region führen, öffnen sich erst, wenn die globale Community Breaking New Ground abgeschlossen hat.

Verbündet euch für das Community Unlock Event

North Line bietet ARC Raiders‘ erstes globales Community Event, Breaking New Ground, das am 13. November um 10:30 Uhr MEZ startet. Raiders, die mindestens ein paar Runden überstanden haben, können sich zusammentun, um Speranza beim Wiederaufbau der Tunnel zu helfen, die nach Stella Montis führen.

Wenn Spieler Ressourcen zu dieser Aktion beitragen, erhalten sie Merits – eine neue Event-Währung, die die nächste Phase des Community-Events vorantreibt.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von Stella Montis wird vom Fortschritt der Community bestimmt, wodurch die nächste Grenze offenbart und die Phase II von Staking Our Claim ausgelöst wird, ein neuer Fortschrittspfad mit Belohnungen und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dieser neue Pfad wird für eine begrenzte Zeit bis Dezember verfügbar sein.

Das Update führt außerdem zwei neue ARC-Gegner ein, die jeweils ganz eigene Herausforderungen mit sich bringen. Die Matriarch, ein riesiger ARC, der die Queen im Vergleich dazu freundlich

erscheinen lässt, erscheint unter bestimmten Voraussetzungen auf der Map und wird ab dem Beginn von Breaking New Ground verfügbar sein.

Der Shredder ist exklusiv in Stella Montis zu finden und wird erst mit der Öffnung der neuen Region verfügbar sein. Er zwingt Raider dazu, in Nahkämpfen stets wachsam zu bleiben.

Neben diesen Bedrohungen erhalten Spieler Zugang zur Aphelion Rifle, einem Set neuer Minen und neuen Questreihen, die sich thematisch um Stella Montis drehen.

North Line Inhaltsübersicht

Neue Karte: Stella Montis

Community Unlock Event: Breaking New Ground Startet am 13. November um 10:30 Uhr MEZ mehrteiliges Community Event, das zur Freischaltung von Stella Montis führt

• Neue ARC-Gegner: Matriarch Shredder

• Neue Waffen und Spielgegenstände: Aphelion Rifle Trailblazer Grenade Seeker Grenade Pulse Mine, Deadline Mine, Gas Mine

Neue Stella Montis-Quests

Ein Blick voraus

North Line ist nur der Beginn der ARC Raiders-Roadmap, die auf den Launch folgt. Das nächste Update, Cold Snap, folgt schon im Dezember – inklusive dem Flickering Flames-Event, neuen Konditionen für die Maps und mehr.