ARC Raiders: Online Game of the Year bei den DICE Awards

ARC Raiders hat bei den diesjährigen DICE Awards den begehrten Preis für das Online Game of the Year gewonnen. Für das Team hinter dem Koop‑Shooter ist es ein bedeutender Erfolg, denn die Konkurrenz in dieser Kategorie war stark und vielfältig.

Der Award würdigt Spiele, die durch ihr Online‑Gameplay, ihre technischen Systeme und ihre Community‑Erfahrung herausragen. ARC Raiders überzeugte offenbar genau in diesen Bereichen – von der dynamischen Koop‑Action bis hin zur atmosphärischen Sci‑Fi‑Inszenierung.