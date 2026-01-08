ARC Raiders: Opfer von Cheatern erhalten Loot zurück

Embark gibt Spielern ihren Loot zurück, den sie gegen Cheater in ARC Raiders verloren hatten.

ARC Raiders steht im Zentrum einer anhaltenden Debatte, nachdem große Streamer strengere Maßnahmen gegen Cheater gefordert haben. Die Diskussion wurde durch Berichte über weit verbreitete Manipulationen angeheizt, die das Spielerlebnis belasten.

Die Entwickler von Embark reagieren nun direkt und geben Spielern verlorene Items zurück, wenn sie durch Cheater ausgeschaltet wurden. Im Menü erhalten Spieler eine entsprechende Meldung samt dem verlorenen Loot.

Das Studio betont, dass es ein Umfeld schaffen will, in dem Skill entscheidet und nicht unerlaubte Vorteile.