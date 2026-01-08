ARC Raiders: Opfer von Cheatern erhalten Loot zurück

ARC Raiders steht im Zentrum einer anhaltenden Debatte, nachdem große Streamer strengere Maßnahmen gegen Cheater gefordert haben. Die Diskussion wurde durch Berichte über weit verbreitete Manipulationen angeheizt, die das Spielerlebnis belasten.
Die Entwickler von Embark reagieren nun direkt und geben Spielern verlorene Items zurück, wenn sie durch Cheater ausgeschaltet wurden. Im Menü erhalten Spieler eine entsprechende Meldung samt dem verlorenen Loot.
Das Studio betont, dass es ein Umfeld schaffen will, in dem Skill entscheidet und nicht unerlaubte Vorteile.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das find ich fair. Wird der Frust zumindest abgemildert
Das ist ein sehr guter Schritt und verdirbt den Cheatern wenigstens teilweise ihren Drang anderen das Spiel zu versauen.
Top, heute bestimmt 4 Stunden mit PClern gezockt, nicht einen Cheater getroffen, nicht wirklich PVP Fights gehabt. Das Game macht so laune
Super, find ich richtig gut.
Eine faire Geste, wird die Cheater leider nicht aufhalten weiter zu machen 😣.
Cheater gehören für mich auf Ewigkeit gebannt. Egal was sie spielen. Wer ein mal verbrannt ist, sollte nie wieder irgendein Spiel online spielen dürfen.
Immerhin