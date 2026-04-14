ARC Raiders: Patch 1.24.0 mit neuen Sets und Fehlerbehebungen live

Mit Patch 1.24.0 startet für ARC Raiders ab sofort ein neues Update auf allen Plattformen, das zahlreiche Anpassungen und Inhalte ins Spiel bringt. Nach dem Download wird ein Neustart empfohlen, damit alle Änderungen korrekt geladen werden.

Mit dem Update halten auch zwei neue Shop-Inhalte Einzug, denn sowohl das Nascosto Set als auch das Scrappy Speckled Set sind ab sofort verfügbar und erweitern die kosmetischen Optionen.

Im Fokus der technischen Anpassungen stehen mehrere Fehlerbehebungen, die zuvor für Probleme im Spielgeschehen sorgten. So wurde ein Fehler beseitigt, der unter bestimmten Umständen zu Abstürzen führen konnte. Ebenfalls korrigiert wurde ein Problem beim Vanguard Set, das bei anderen Spielern für gestreckte Charaktermodelle sorgte.

Auch die Audioausgabe wurde überarbeitet, nachdem Spieler und ARC-Einheiten auf Stella Montis bei fehlender Sichtverbindung teilweise deutlich leiser als vorgesehen zu hören waren. Zudem gehört ein Fehler der Vergangenheit an, der in Verbindung mit AMD FSR Frame Generation für unscharfe Bilddarstellungen sorgte.

Weitere Korrekturen betreffen das Gameplay rund um Bewegungs- und Interaktionselemente. Eine seltene Situation, in der Seilrutschen an tragbaren Objekten an Kanten platziert werden konnten, während sich der Spieler unterhalb befand, wurde behoben.

Ebenso wurde ein Problem entfernt, bei dem Gegenstände mit Halten-zum-Benutzen Funktion wie Bandagen unbeabsichtigt automatisch aktiviert wurden, wenn ein Schnellslot-Wechsel durch Drücken der Feuertaste unterbrochen wurde.

Spieler, die am Weather Monitor Station Projekt beteiligt waren, es jedoch nicht rechtzeitig abschließen konnten, sollen in den kommenden Tagen ihre Ingame-Nachrichten prüfen, da entsprechende Belohnungen nachträglich verteilt werden. Gleichzeitig bleibt der Hinweis bestehen, dass das High Gain Antenna Projekt vor dem kommenden Riven Tides Update ausläuft.

Zum Abschluss der aktuellen Update Phase wurde bestätigt, dass in der kommenden Woche eine Shop-Rotation stattfinden wird, jedoch kein weiterer Patch geplant ist. Die Entwickler konzentrieren sich vollständig auf die finalen Arbeiten am Riven Tides-Update, das gegen Ende April neue Inhalte und eine überarbeitete Karte ins Spiel bringen soll.