ARC Raiders: Patch: Neue Wetterbedingungen und Fehlerkorrekturen

Eine Handvoll Fehlerkorrekturen sowie neue Wetterbedingungen bringt ein neuer Patch für ARC Raiders.

Embark Studios rollt Version 1.1.0 für ARC Raiders auf allen Plattformen aus. Für Xbox Series X|S ist es mit 1,9 GB bereits verfügbar.

Wie den Patch Notes via Discord zu entnehmen ist, sind eine Reihe von Fehlerkorrekturen enthalten. So wurde ein Problem gelöst, bei dem Augment-Fähigkeiten manchmal nicht funktionierten. Das Platzieren von Barrikaden in der Nähe von Zipline-Ausgangspunkten ist zudem nicht mehr möglich.

Darüber hinaus wurde der Zeitplan auf den Karten Hidden Bunker, Night Raid – Blue Gate und Electromagnetic Storm wegen neuer Wetterbedingungen geändert, die ab Samstag greifen.

Aus den Patch Notes könnt ihr weitere Einzelheiten entnehmen.

Update 1.1.0 – Patch Notes

Fixed the issue where the Integrated Shield Recharger was only recharging when equipped.

Fixed an issue where Augment skills sometimes did not work.

Fixed exploit using deployables pushing players through walls.

Added a charge progress for Integrated Shield repair.

Fixed an issue where Health Regen skills wouldn’t work if they were triggered while DBNO.

Fixed the bug where the Well-Travelled achievement wouldn’t register.

Barricades can no longer be placed near zipline exit points.

Added the Punch Hands emote (preorder bonus) in game.

Changed the schedule so new Map Conditions become available Saturday. Hidden Bunker Night Raid – Blue Gate Electromagnetic Storm

