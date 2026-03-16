ARC Raiders: Reduziert KI-Stimmen nach Kritik der Spieler

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Image: Embark Studios

ARC Raiders reagiert auf KI-Kritik und bringt echte Sprecher zurück!

Beim Extraction-Shooter ARC Raiders hat Entwickler Embark Studios auf Kritik aus der Community reagiert und Änderungen beim Voice Acting vorgenommen.

Spieler hatten bemängelt, dass im Spiel teilweise KI-generierte Sprachaufnahmen verwendet werden. Laut Studiochef Patrick Söderlund werden Sprecher grundsätzlich für ihre Zeit im Tonstudio bezahlt und zusätzlich für die Nutzung ihrer Stimme lizenziert.

Für bestimmte Inhalte – etwa kurze Funksprüche oder das Ping-System – durfte das Studio Stimmen per Text-to-Speech nutzen. Diese Passagen gelten laut Entwickler als weniger wichtig für die Immersion im Spiel.

Nach dem Feedback der Spieler hat Embark jedoch reagiert. Einige Dialogzeilen wurden nachträglich neu aufgenommen und mit echten Sprechern ersetzt, wodurch der Anteil KI-generierter Stimmen reduziert wurde.

Söderlund machte dabei deutlich, dass professionelle Sprecher weiterhin die bessere Wahl seien. Echte Darsteller würden eine deutlich höhere Qualität liefern als künstlich generierte Stimmen.

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7 Kommentare Added

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  2. Katanameister 357140 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.03.2026 - 10:01 Uhr

    Kommt immer auf die Qualität der KI an, es gibt bestimmt schon sehr gute KI Stimmen, bei denen man nichts merkt.

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  4. RappScallion 25560 XP Nasenbohrer Level 3 | 16.03.2026 - 10:55 Uhr

    Früher oder später wird das echte Sprecher komplett ersetzen, ob einem das jetzt passt, oder nicht.

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  5. aleXdeluXe86 57360 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.03.2026 - 11:23 Uhr

    Bei richtig Story würde ich es sehr gut finden.
    Bei ARC Raiders wäre es mir sogar eher egal

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