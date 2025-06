ARC Raiders: Release-Termin im Oktober offiziell bekannt gegeben

ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 auf PC via Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie Cloud Streaming mit NVIDIA GeForce Now. Das Datum wurde auf der Bühne des Summer Game Fest im YouTube Theater in Los Angeles verkündet.

ARC Raiders ist ein Multiplayer-Extraction-Adventure mit einer großen PvPvE-Sandbox, in der Spieler ihren eigenen Weg finden und ihre eigene Geschichte schreiben können. Letzten Monat konnten hunderttausende Spieler am Tech Test 2 auf PC und Konsolen teilnehmen und einen Vorgeschmack auf das risikoreiche Kampfsystem sowie das Crafting und den Fortschritt unter der Erde erhalten.

„Der Tech Test war die beste Generalprobe, die wir vor diesem großen Release im Herbst haben konnten. Man sieht, dass die Spieler die Leidenschaft, den Aufwand und das handwerkliche Geschick, die in die Entwicklung von ARC Raiders geflossen sind, anerkennen“, Aleksander Grøndal, Executive Producer des Spiels.

„Der Test hat auch konkrete Dinge aufgezeigt, die wir in diesem letzten Abschnitt der Entwicklung angehen wollen. Es müssen Bugs beseitigt sowie allgemeine Optimierungen und Leistungsverbesserungen vorgenommen werden. Außerdem arbeiten wir an der Feinabstimmung der Spielbalance und der Spielerökonomie sowie an einem noch besseren Einstiegserlebnis für Spieler, die neu in diesem Genre sind. Bei der Veröffentlichung wird das Spiel weiter ausgebaut werden, mit mehr Orten zur Erkundung, mehr Abenteuern und mehr Möglichkeiten für die Spieler, sich zu bemühen und zu entdecken.“

In ARC Raiders schlüpfen die Spieler in die Rolle der Raiders – abtrünniger Revolverhelden, die sich in einer zerfallenden Welt voller tödlicher ARC-Maschinen, rivalisierender Raider und der allgegenwärtigen Bedrohung durch Hinterhalte zurechtfinden müssen. In spannenden Kämpfen und einer weitläufigen Welt voller Geheimnisse und Möglichkeiten durchkämmen die Spieler die tödliche Oberfläche, um sich im unterirdischen Ort Speranza ein Zuhause zu schaffen.

Mit Solo- und Squad-Spielen, bei denen sich bis zu drei Spieler zusammenschließen können, wird jeder Lauf zu einem Glücksspiel zwischen Risiko und Gewinn.