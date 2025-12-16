ARC Raiders: Riesiges Cold Snap Update und zeitlich begrenztes Winter-Event verfügbar

Cold Snap fegt über Arc Raiders hinweg und bringt heute einen Wintersturm nach Speranza.

Embark Studios veröffentlicht heute, am Dienstag, den 16. Dezember, um 10:30 Uhr mit Cold Snap das nächste große Update für ARC Raiders.

Das Update setzt den Erfolg des Spiels mit einem zeitlich begrenzten Winterevent, dynamischem Schneefall, neuen Überlebensmechaniken, erweiterten Belohnungen, einem saisonalen Raider-Reset und der Einführung eines zweiten Raider Decks, das direkt im Basisspiel enthalten ist, fort. ARC Raiders ist zu einem Preis ab 39,99 Euro für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S und NVIDIA GeForce NOW erhältlich.

Wetterbericht: Der Kälteeinbruch kommt

Schneestürme fegen über Speranza hinweg und winterliche Bedingungen machen sich an mehreren Raid Locations breit. Schneefall reduziert die Sicht, Seen frieren zu und das offene Gelände wird gefährlicher denn je – jeder Raid wird so zu einem riskanten Überlebenskampf.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Gefährliche Umgebung: Kaltes, raues Wetter birgt neue Risiken für Raider, die sich zu lange im Freien aufhalten. Spieler müssen sich vor Erfrierungen in Acht nehmen, einem schleichenden Zustand, der ihre Lebensenergie langsam verringert.

: Um Erfrierungen vorzubeugen, müssen die Raider ihre Taktiken anpassen, da die Kälte allmählich in ihre Knochen kriecht. Sie müssen ihre Ausrüstung überdenken und sicherstellen, dass sie sich und ihre Teammitglieder heilen können. Zudem müssen sie ihre Rückholaktionen sorgfältig planen und gegebenenfalls Schutz suchen. Visuelle Überarbeitung: Frostbildung, zugefrorene Seen, Schneeansammlungen und mehr auf den Karten Damm-Schlachtfeld, Die Begrabene Stadt, Der Raumhafen und Das Blaue Tor.

Cold Snap umfasst zeitlich begrenzte Events und Elemente und läuft von Dienstag, den 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr bis Dienstag, den 13. Januar 2026, 10:30 Uhr. Es handelt sich um das zweite kostenlose Inhaltsupdate seit dem Start von ARC Raiders.

Raider Deck-Erweiterung

Mit Cold Snap wird außerdem das zweite Raider-Deck eingeführt, das nun allen Spielern, die eine der beiden Editionen des Spiels erworben haben, kostenlos zur Verfügung steht.

Das Goalie Raider Deck ist ab Freitag, den 26. Dezember, kostenlos erhältlich und bietet Spielern zahlreiche Inhalte und Belohnungen. Das Deck steht dauerhaft und ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung.

Das neue Deck bietet:

Neue Gegenstände und Aufgaben die Spieler abschließen können und die Belohnungen wie Raider-Token, kosmetische Gegenstände und mehr bieten. Beinhaltet ein vom Eishockey inspiriertes Raider-Outfit in mehreren Farbvarianten, zusammen mit einem Hockeyschläger-Tool.

Die Kälte überleben

Während Cold Snap können Spieler saisonale Gegenstände entdecken und zwei winterliche Herausforderungen abschließen, die mit den neuen Kartenbedingungen verknüpft sind, und dabei Belohnungen wie die folgenden erhalten:

Flickering Flames Event – Eine Herausforderung, die Ausdauer und Geduld erfordert und die Überlebensfähigkeiten der Raider während des Kälteeinbruchs auf die Probe stellt. Raider können in 25 Stufen Belohnungen freischalten, darunter neue Ausrüstung, Anpassungsmöglichkeiten und Raider-Marken, indem sie Merits sammeln, die sie automatisch durch Erfahrungspunkte in den Runden erhalten. Um das Event zu aktivieren, müssen Raider fünf Runden im Spiel absolviert haben.

– Eine Herausforderung, die Ausdauer und Geduld erfordert und die Überlebensfähigkeiten der Raider während des Kälteeinbruchs auf die Probe stellt. Raider können in 25 Stufen Belohnungen freischalten, darunter neue Ausrüstung, Anpassungsmöglichkeiten und Raider-Marken, indem sie Merits sammeln, die sie automatisch durch Erfahrungspunkte in den Runden erhalten. Um das Event zu aktivieren, müssen Raider fünf Runden im Spiel absolviert haben. Candleberry Banquet Project – Ein neues Projekt, das Raider zusammenbringt, um die zarte Wärme zu spüren, die selbst durch die eisige Kälte hindurchscheint. Raider können Belohnungen verdienen, indem sie einzigartige Gegenstände an der Oberfläche finden und Candleberrys sammeln. Das Projekt umfasst fünf Stufen, die jeweils eine neue Szene auf der Festtafel enthüllen. Für den Abschluss einer Stufe erhalten Raider Belohnungen wie kosmetische Gegenstände, Raider-Marken und Mertis. Letztere tragen zum Fortschritt im Flickering Flames-Event bei.

Die Events werden von Dienstag, den 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr bis Dienstag, den 13. Januar 2026, 10:30 Uhr verfügbar sein.

Expedition Project: Saisonaler Reset

Das Expedition Project bietet Raidern die Möglichkeit, einen Neustart durchzuführen und so einen neuen Raider und eine neue Geschichte zu erleben. Dieser optionale Neustart wird freigeschaltet, indem man wichtige Materialien sammelt, um eine Karawane für den bestehenden Raider zu bauen und sich anschließend während des Expeditionszeitraums für die Abreise anzumelden.

Mit der Abreise wird der Spielfortschritt zurückgesetzt und die Spieler starten eine neue Reise in ARC Raiders mit exklusiven Buffs, Vorteilen und Belohnungen, die übernommen werden.