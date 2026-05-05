ARC Raiders: Riven Tides bekommt neue Korrekturen und Anpassungen

Patch 1.27.0 für ARC Raiders wird ab sofort ausgerollt. Die Entwickler bedanken sich für das Feedback zum Release von Riven Tides und arbeiten bereits an weiteren Balance‑Anpassungen. Diese sollen später detailliert vorgestellt werden.

Bis dahin steht das neue Update mit mehreren Verbesserungen und Fehlerbehebungen bereit, während das Corsaro‑Set und das Mutton‑Chops‑Gesichtshaar‑Bundle im Store verfügbar sind.

Im Bereich ARC wurden mehrere Probleme behoben. Turbine‑Angriffe sind nun auch aus größerer Entfernung sichtbar. Spieler können beim Tragen von Objekten angegriffene Ticks abwehren und ihre Ladung ablegen.

Die Sichtbarkeit von Turbine‑Minen wurde angepasst, und das Landeverhalten der Turbine wurde verbessert, um ungeeignete Landezonen wie Baumwipfel zu vermeiden.

Die Audiokategorie erhält ebenfalls mehrere Korrekturen. Ein Fehler, der Spielgeräusche durch die Turbine zu stark dämpfte, wurde behoben. Die Hörbarkeit der Turbine wurde erhöht. Vegetationsreiche Bereiche auf Riven Tides liefern nun wieder korrektes Audiofeedback beim Bewegen oder Schießen. Zudem wurden Probleme mit Audio und Animationen beim schnellen Verwenden von Items korrigiert.

Bei den kosmetischen Inhalten wurde das Howdy‑Emote so angepasst, dass es auch im Sprint verfügbar ist. Die Farben des Rachetta‑Outfits wurden präziser umgesetzt.

Die Karten Riven Tides und Stella Montis erhalten ebenfalls Fixes. Auf Riven Tides zählt der POI „Field Depot“ nun korrekt für die Quest „Off the Radar“. Mehrere schwebende oder vergrabene Obstkörbe wurden korrigiert, ebenso eine Stelle, an der Spieler durch den Boden fallen konnten.

Auf Stella Montis wurde eine fehlende Kollision an einer Wand behoben, durch die ARC und Spieler hindurchschießen konnten.

Bei den Utility‑Elementen wurde ein Fehler bei Trigger ’Nades beseitigt, der das sofortige Auslösen beim Werfen ermöglichte. Im Bereich Progression zeigt das Fenster „Late Departure“ nun die Catch‑Up‑Belohnungen korrekt an.

Update 1.27.0 – Patch Notes ARC Fixed Turbine attacks not being visible from far away.

Players can now drop their carryable and fight off Ticks when they are attacked while carrying something.

Adjusted visibility on proximity mines deployed from the Turbine.

Improved the quality of Turbine landing behaviour to mitigate instances of poor landing zone selection, such as treetops. Audio Fixed an issue that caused game sounds to be quieted by the Turbine’s sound effects.

Increased the distance from which a Turbine can be heard.

Fixed an issue where vegetation-heavy areas on Riven Tides lacked audio feedback when moving or shooting.

Fixed audio and animation issues when trying to very quickly use items. Cosmetics Updated Howdy emote so it’s available while sprinting.

The Rachetta outfit’s colors are now more accurate. Maps Riven Tides Fixed the “Field Depot” POI not counting for the “Off the Radar” quest.

Fixed several floating and buried fruit baskets.

Fixed a spot where players could fall through the floor. Stella Montis Fixed missing collision on wall that allowed ARC and players to shoot through it. Utility Trigger ‘Nades Fixed a recently introduced bug that allowed players to trigger the grenades instantly when thrown. Progression Fixed the information in the Late Departure window so it accurately displays the Catch Up Rewards.