ARC Raiders: Riven Tides enthüllt verlorene Küste – Panorama Azzurro sorgt für Rätsel

Das Riven Tides Update für ARC: Raiders geht am 28. April live und bringt neue Cosmetics sowie die erzählerisch tief ausgearbeitete Region rund um Panorama Azzurro in das Spiel.

Im Zentrum des neuen Inhalts steht ein ausführlicher Scout Report vom 18. April 2026, der die Küstenregion als verlassenen „First Wave Refuge“ beschreibt. Die Region wurde laut Bericht vor Jahren aufgegeben, nachdem sie zu verwundbar gegenüber Angriffen vom Wasser aus war und gleichzeitig im Westen eine gefährliche Blockadesituation entstand.

Eine zentrale Figur in der Geschichte ist Shani, die immer wieder von einem alten Hotel an der Küste erzählt. Dieses wird als mehr als nur eine Unterkunft beschrieben – mit Schwimmbad, Bars und einem Ort, an dem Menschen einst gefeiert und getanzt haben sollen. Der Ort trägt den Namen Panorama Azzurro und wirkt im Bericht wie eingefroren in der Zeit.

Beim Betreten der Anlage zeigt sich ein ungewöhnliches Bild: Poster hängen noch an den Wänden, Gläser liegen zerbrochen auf den Tresen und Betten sind unberührt gemacht. Alles wirkt so, als sei die gesamte Bevölkerung plötzlich verschwunden und habe den Ort mitten im Alltag verlassen.

Im Verlauf des Scout Reports wird auch die Umgebung weiter erkundet. Ein Rooftop-Bereich sowie ein Pool und eine markante Wasserrutsche prägen das Bild des Resorts. Die Atmosphäre schwankt zwischen idyllischem Sonnenuntergang und einer unterschwelligen Bedrohung, die sich über die gesamte Küstenlinie legt.

Weiter entlang der Küste führt die Route zu einem Hafenbereich, der deutlich industrieller und düsterer wirkt. Kräne, Containerstapel und eine massive Hafenmauer prägen das Bild. Teile des Areals wurden offenbar durch Überflutungen zerstört oder ins Meer gezogen. Verlassene Schiffe liegen halb im Sand vergraben, während Container verstreut entlang der Küste liegen.

Der Bericht deutet zudem darauf hin, dass der Hafen einst ein sogenannter Exodus-Port war, dessen Betrieb offenbar nur mit großem personellem Aufwand möglich war. Hinweise auf die früheren Arbeiter fehlen, doch die Spuren lassen eine dramatische Vergangenheit vermuten.

Im Verlauf der Erkundung kommt es zu einem mysteriösen Moment, als eine unbekannte Schattenbewegung über das Gebiet hinwegzieht. Die Quelle bleibt ungeklärt, wird jedoch ausdrücklich im Bericht festgehalten.

Am Ende des Scout Reports wird klar, dass eine vollständige Untersuchung der Region notwendig ist. Der Absender fordert ein komplettes Team für eine erneute Durchsuchung und bestätigt Shanis Einschätzung, dass der Ort nicht vollständig aufgeklärt ist.

Mit dem Riven Tides Update am 28. April werden neben diesen neuen Story- und Umgebungseindrücken auch neue Cosmetics ins Spiel integriert, die den Umfang der Erweiterung zusätzlich ergänzen.