ARC Raiders: Riven Tides Update bringt neue Küsten-Map, tödlichen ARC-Gegner und riesige Loot-Zone

ARC Raiders erhält mit Riven Tides eine neue Küsten-Map, frische Gameplay-Mechaniken und einen gefährlichen neuen ARC-Gegner.

Mit dem Update „Riven Tides“ erhält ARC Raiders eine neue Küstenregion im Rust Belt, die Abenteurer in eine verlassene Shoreline voller Loot, Gefahr und konkurrierender Spielerfraktionen führt. Das Update ist seit dem 27. April 2026 verfügbar und erweitert das Endgame-Gebiet um mehrere neue Systeme und Aktivitäten.

Im Mittelpunkt steht die neue Karte „Riven Tides“, eine aufgegebene Küstenlinie, die einst bereits zweimal evakuiert wurde. Zwischen zerfallenen Resort-Anlagen, dem Exodus-Port und dem Panorama-Azzurro-Hotel entfaltet sich ein weitläufiges Areal, das gezielt auf riskante Erkundung und PvPvE-Konflikte ausgelegt ist. Besonders wertvolle Beute liegt dabei häufig offen im Gelände, wodurch jeder Einsatz zum Balanceakt zwischen Risiko und Belohnung wird.

Eine neue Bedrohung sorgt zusätzlich für Druck aus der Luft. Der sogenannte ARC Turbine gleitet scheinbar ruhig über die Region, reagiert jedoch aggressiv, sobald Spieler zu nah kommen oder eingreifen. Die Begegnung mit diesem Gegner soll ein eigenständiges Kampfverhalten mitbringen und erfordert präzises Timing sowie taktisches Vorgehen.

Ergänzt wird das Update durch die neue Kartenbedingung „Beachcombing“. Dabei können Spieler mit dem Dockmaster’s Detector im Sand vergrabene Ressourcen aufspüren. Das Gerät belegt allerdings einen Waffenplatz, wodurch jede Entscheidung über Ausrüstung strategisch relevanter wird als zuvor.

Auch die Mobilität wird durch neue Items erweitert. Mit Crash Mat und Powered Descender kommen Werkzeuge ins Spiel, die Fallschäden reduzieren oder kontrollierte Abseilmanöver ermöglichen und damit vertikale Bewegung stärker in den Fokus rücken.

Zeitgleich startet das Event „Last Resort“, das bis zum 25. Mai läuft. Während Matches auf allen Karten werden gesammelte XP in sogenannte Merits umgewandelt. Zusätzliche Belohnungen lassen sich durch das Finden versteckter Schiffsmodelle sichern, darunter kosmetische Items, Emotes und insgesamt 250 Raider Tokens.

Parallel führt das neue Raider-Projekt „Avian Alarm“ ein mehrstufiges Fortschrittssystem ein, bei dem Spieler Küstenvögel über eingerichtete Anlagen erfassen. Als Belohnung winken unter anderem neue Ausrüstungsgegenstände, kosmetische Erweiterungen und ebenfalls zusätzliche Tokens.

Abgerundet wird das Riven Tides Update durch mehrere neue Cosmetic-Sets, die von funktional bis auffällig reichen und über den Mai hinweg weiter ergänzt werden.

ARC Raiders setzt damit seine Erweiterung des Rust-Belt-Universums konsequent fort und verlagert den Fokus stärker auf vertikale Erkundung, riskante Loot-Zonen und dynamische Weltbedingungen.