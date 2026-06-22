ARC Raiders: Rucksack, Blaupause und neue Ziele: ARC legt nächste Woche nach

ARC Raiders gibt Ausblick auf Händlerangebote und Trials der neuen Woche.

Für die Woche vom 22. bis 29. Juni hat ARC Raiders neue Händlerangebote und zusätzliche Herausforderungen angekündigt. Spieler können sich auf frische Ausrüstung sowie neue Trials freuen, die ihre Kampf- und Plünderfähigkeiten auf die Probe stellen sollen.

Händler Ermal erweitert sein Sortiment unter anderem um den Traveler Backpack, das Field Kitchen Attachment sowie die Venator Blueprint. Darüber hinaus sollen weitere Gegenstände und Angebote verfügbar sein.

Auch die kommenden Trials stehen bereits fest. Dabei werden Raider dazu aufgefordert, Ressourcen zu sammeln, Gegner auszuschalten und verschiedene ARC-Einheiten zu bekämpfen. Besonders Leapers, Pops und fliegende ARC-Gegner stehen im Mittelpunkt der neuen Aufgaben.

Ein Teil der Herausforderungen führt Spieler außerdem in die Nähe der gewaltigen Mauern des Spaceports, wo zusätzliche Gefahren und Belohnungen auf sie warten.

Mit den neuen Aktivitäten setzt Embark Studios die regelmäßige Versorgung von ARC Raiders mit wöchentlichen Inhalten fort und bietet Spielern weitere Möglichkeiten, Ausrüstung und Fortschritt zu sammeln.