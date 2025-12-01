ARC Raiders: Schock: Leaper entfesselt seine brutalsten Angriffe

Dieser Leaper aus ARC Raiders jagt Spielern auf Xbox, PlayStation und PC einen eiskalten Schauer über den Rücken!

In ARC Raiders rückt der Leaper als besonders aggressiver Gegner in den Fokus und wird zu einer zentralen Bedrohung für alle Spieler, die im dystopischen Rust Belt unterwegs sind.

Der Leaper nutzt schnelle und unvorhersehbare Sprungangriffe, die jede Begegnung zu einer unmittelbaren Herausforderung machen.

In ARC Raiders wirkt er wie ein rastloses Metallwesen, dessen Bewegungsmuster kaum vorauszusehen sind, wodurch Xbox-Spieler in intensiven Gefechten gefordert werden.

Die Angriffe des Leaper zwingen Spieler dazu, ihre Position auf dem Schlachtfeld ständig anzupassen, da jede Sekunde ein neuer Sprung aus einer unerwarteten Richtung erfolgen kann.

ARC Raiders präsentiert den Leaper als Gegner, der permanent Druck erzeugt und die Spielwelt zusätzlich dynamisiert, da seine schnellen Vorstöße den Spielfluss deutlich beeinflussen. In veröffentlichten Spielszenen wird gezeigt, wie Spieler im Kampf gegen den Leaper taktisch reagieren müssen, um den rasanten Attacken in dieser Sci-Fi-Welt standzuhalten.

11 Kommentare

Mitdiskutieren
  1. MeisterMichl 53240 XP Nachwuchsadmin 6+ | 01.12.2025 - 09:43 Uhr

    Ja am Anfang, „der ist aber weit weg da kann mir nichts passiern“ und dann springt er 🤯
    Hat wohl zu viele Metallbohnen gegessen 😀

    0
  2. DerOpaZockt 71240 XP Tastenakrobat Level 1 | 01.12.2025 - 09:47 Uhr

    Ich muss mich erst einmal in das Game einspielen, denn irgendwie bin ich noch nicht so richtig damit warm geworden. Vielleicht liegt es daran, dass ich es bis dato immer alleine spielen wollte.

    0
  3. zugroaster 153341 XP God-at-Arms Silber | 01.12.2025 - 09:47 Uhr

    Oh ja, auf den bin ich auch schon gestoßen.
    Hatte aber Glück ihm zu entkommen.

    0
  4. scott75 100540 XP Profi User | 01.12.2025 - 09:49 Uhr

    Echt gut gemacht das Multiplayer System, bin gespannt auf weitere Updates.

    0
  5. LuNiSa 4220 XP Beginner Level 2 | 01.12.2025 - 09:50 Uhr

    Noch nie einen Extraction Shooter gespielt.
    Aber hört sich schon spannend an.
    Mal kucken wie sich’s entwickelt.

    0
  6. Ralle89 36740 XP Bobby Car Raser | 01.12.2025 - 09:53 Uhr

    Auf offenen Feld ist man so gut wie tot aus einen kleinen Gebäude heraus leicht zu besiegen das ist zumindest meine Erfahrung schwieriger finde ich da den Kanonier oder die Bastion

    2
  7. Kreator78 50560 XP Nachwuchsadmin 5+ | 01.12.2025 - 09:54 Uhr

    Werd ich. Mir irgendwann mal reinziehen. Reizen tut m8ch das ganze aber null

    0
    • Ralle89 36740 XP Bobby Car Raser | 01.12.2025 - 09:56 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Ja man muss sowas mögen aber wenn es dich nicht reizt würde ich kein Vollpreis dafür ausgeben

      0
  8. MetalGSeahawk21 129570 XP Man-at-Arms Onyx | 01.12.2025 - 09:57 Uhr

    Reizt mich schon, mein Sohn will das sich holen, jetzt muss ich noch nen Kumpel überreden dann wird das gezockt. Es sieht einfach gut aus.

    0
  9. JakeTheDog 116440 XP Scorpio King Rang 3 | 01.12.2025 - 09:59 Uhr

    Ich hatte keine Stunde Spielzeit und der erste Nightraid öffnet sich – ich geh rein, alles läuft top. Gut gelootet, Questitems bekommen, ready for extraction.

    Hör nur zwei- bis drei Glitchgeräusche, seh nen dezenten Schatten über mir größer werden und im nächsten Moment war ich schon tot. Leaper taucht auf, murkst auch noch 2-3 andere ab die mich vermutlich geholt werden und Ende Gelände, war schon top!

    0

