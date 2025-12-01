ARC Raiders: Schock: Leaper entfesselt seine brutalsten Angriffe

Dieser Leaper aus ARC Raiders jagt Spielern auf Xbox, PlayStation und PC einen eiskalten Schauer über den Rücken!

In ARC Raiders rückt der Leaper als besonders aggressiver Gegner in den Fokus und wird zu einer zentralen Bedrohung für alle Spieler, die im dystopischen Rust Belt unterwegs sind.

Der Leaper nutzt schnelle und unvorhersehbare Sprungangriffe, die jede Begegnung zu einer unmittelbaren Herausforderung machen.

In ARC Raiders wirkt er wie ein rastloses Metallwesen, dessen Bewegungsmuster kaum vorauszusehen sind, wodurch Xbox-Spieler in intensiven Gefechten gefordert werden.

Die Angriffe des Leaper zwingen Spieler dazu, ihre Position auf dem Schlachtfeld ständig anzupassen, da jede Sekunde ein neuer Sprung aus einer unerwarteten Richtung erfolgen kann.

ARC Raiders präsentiert den Leaper als Gegner, der permanent Druck erzeugt und die Spielwelt zusätzlich dynamisiert, da seine schnellen Vorstöße den Spielfluss deutlich beeinflussen. In veröffentlichten Spielszenen wird gezeigt, wie Spieler im Kampf gegen den Leaper taktisch reagieren müssen, um den rasanten Attacken in dieser Sci-Fi-Welt standzuhalten.