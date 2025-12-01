ARC Raiders: Schock: Leaper entfesselt seine brutalsten Angriffe

In ARC Raiders rückt der Leaper als besonders aggressiver Gegner in den Fokus und wird zu einer zentralen Bedrohung für alle Spieler, die im dystopischen Rust Belt unterwegs sind.
Der Leaper nutzt schnelle und unvorhersehbare Sprungangriffe, die jede Begegnung zu einer unmittelbaren Herausforderung machen.
In ARC Raiders wirkt er wie ein rastloses Metallwesen, dessen Bewegungsmuster kaum vorauszusehen sind, wodurch Xbox-Spieler in intensiven Gefechten gefordert werden.
Die Angriffe des Leaper zwingen Spieler dazu, ihre Position auf dem Schlachtfeld ständig anzupassen, da jede Sekunde ein neuer Sprung aus einer unerwarteten Richtung erfolgen kann.
ARC Raiders präsentiert den Leaper als Gegner, der permanent Druck erzeugt und die Spielwelt zusätzlich dynamisiert, da seine schnellen Vorstöße den Spielfluss deutlich beeinflussen. In veröffentlichten Spielszenen wird gezeigt, wie Spieler im Kampf gegen den Leaper taktisch reagieren müssen, um den rasanten Attacken in dieser Sci-Fi-Welt standzuhalten.
Ja am Anfang, „der ist aber weit weg da kann mir nichts passiern“ und dann springt er 🤯
Hat wohl zu viele Metallbohnen gegessen 😀
Ich muss mich erst einmal in das Game einspielen, denn irgendwie bin ich noch nicht so richtig damit warm geworden. Vielleicht liegt es daran, dass ich es bis dato immer alleine spielen wollte.
Ich spiele momentan auch alleine.
Aber mir gefällt es bisher echt gut.
Oh ja, auf den bin ich auch schon gestoßen.
Hatte aber Glück ihm zu entkommen.
Echt gut gemacht das Multiplayer System, bin gespannt auf weitere Updates.
Noch nie einen Extraction Shooter gespielt.
Aber hört sich schon spannend an.
Mal kucken wie sich’s entwickelt.
Auf offenen Feld ist man so gut wie tot aus einen kleinen Gebäude heraus leicht zu besiegen das ist zumindest meine Erfahrung schwieriger finde ich da den Kanonier oder die Bastion
Werd ich. Mir irgendwann mal reinziehen. Reizen tut m8ch das ganze aber null
Ja man muss sowas mögen aber wenn es dich nicht reizt würde ich kein Vollpreis dafür ausgeben
Reizt mich schon, mein Sohn will das sich holen, jetzt muss ich noch nen Kumpel überreden dann wird das gezockt. Es sieht einfach gut aus.
Ich hatte keine Stunde Spielzeit und der erste Nightraid öffnet sich – ich geh rein, alles läuft top. Gut gelootet, Questitems bekommen, ready for extraction.
Hör nur zwei- bis drei Glitchgeräusche, seh nen dezenten Schatten über mir größer werden und im nächsten Moment war ich schon tot. Leaper taucht auf, murkst auch noch 2-3 andere ab die mich vermutlich geholt werden und Ende Gelände, war schon top!