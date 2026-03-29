ARC Raiders: Season 3 enthüllt neue Missionen auf Dächern und in Tunneln

Für ARC Raiders steht mit Trials Season 3 eine neue Inhaltsphase bevor, die im Zeitraum vom 30. März bis zum 5. April stattfinden soll.
Im Fokus der kommenden Woche stehen dabei mehrere neue Aufgaben, die unterschiedliche Spielbereiche und Herausforderungen miteinander kombinieren.
Spieler sollen künftig sowohl auf den Dächern als auch in unterirdischen Tunneln nach Loot suchen. Diese vertikale Struktur erweitert die bekannten Bewegungs- und Erkundungsmechaniken und verlangt den Einsatz in verschiedenen Umgebungen innerhalb derselben Spielphase. Die Kombination aus Höhenlagen und engen, dunkleren Bereichen soll dabei für abwechslungsreiche Einsätze sorgen.
Zusätzlich rücken neue Gefahren in den Mittelpunkt. Die sogenannte Shredder-Population soll weiter anwachsen und stellt eine zusätzliche Bedrohung während der Einsätze dar. Damit wird der Druck auf die Spieler erhöht, während sie gleichzeitig Ressourcen sichern und ihre Ziele erfüllen müssen.
Dazu noch ein Video mit Community-Highlights für euch:
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Liest sich doch ganz nett, aktuell über 120000 Spieler auf Steam sind echt überragend nach Monaten.
Mit diesem großen Erfolg habe ich nicht gerechnet, als es raus kam. Bei einem FreeWeekend würde ich es mir auch mal anschauen.
Ich spiele mit dem Gedanken es mir zu kaufen, aber ja, eine Testwoche wäre ganz nett.
was mich nervt ist, dass die leute die missionen etc alles so weit gesuchtet haben, dass fast jeder nur noch pvp macht. Jeder ist aggro. So nervig.
Ja könnte interessant werden aber Icarus ist gerade interessanter und in Drei Wochen sudden Strike 5
Top, muss jetzt aber erstmal warten, das ganze Wochenenden nur aggro lobbys trotz friedlich zu sein. Hab aber aich Crimson Desert geholt d.h. Arc muss zurückstecken