ARC Raiders: Season 3 enthüllt neue Missionen auf Dächern und in Tunneln

ARC Raiders Trials Season 3 erweitert das Gameplay mit neuen Loot-Zielen auf Dächern und in Tunneln sowie zusätzlichen Gegnern im kommenden Event-Zeitraum.

Für ARC Raiders steht mit Trials Season 3 eine neue Inhaltsphase bevor, die im Zeitraum vom 30. März bis zum 5. April stattfinden soll.

Im Fokus der kommenden Woche stehen dabei mehrere neue Aufgaben, die unterschiedliche Spielbereiche und Herausforderungen miteinander kombinieren.

Spieler sollen künftig sowohl auf den Dächern als auch in unterirdischen Tunneln nach Loot suchen. Diese vertikale Struktur erweitert die bekannten Bewegungs- und Erkundungsmechaniken und verlangt den Einsatz in verschiedenen Umgebungen innerhalb derselben Spielphase. Die Kombination aus Höhenlagen und engen, dunkleren Bereichen soll dabei für abwechslungsreiche Einsätze sorgen.

Zusätzlich rücken neue Gefahren in den Mittelpunkt. Die sogenannte Shredder-Population soll weiter anwachsen und stellt eine zusätzliche Bedrohung während der Einsätze dar. Damit wird der Druck auf die Spieler erhöht, während sie gleichzeitig Ressourcen sichern und ihre Ziele erfüllen müssen.

Dazu noch ein Video mit Community-Highlights für euch: