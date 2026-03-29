ARC Raiders: Season 3 enthüllt neue Missionen auf Dächern und in Tunneln

6 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

ARC Raiders Trials Season 3 erweitert das Gameplay mit neuen Loot-Zielen auf Dächern und in Tunneln sowie zusätzlichen Gegnern im kommenden Event-Zeitraum.

Für ARC Raiders steht mit Trials Season 3 eine neue Inhaltsphase bevor, die im Zeitraum vom 30. März bis zum 5. April stattfinden soll.

Im Fokus der kommenden Woche stehen dabei mehrere neue Aufgaben, die unterschiedliche Spielbereiche und Herausforderungen miteinander kombinieren.

Spieler sollen künftig sowohl auf den Dächern als auch in unterirdischen Tunneln nach Loot suchen. Diese vertikale Struktur erweitert die bekannten Bewegungs- und Erkundungsmechaniken und verlangt den Einsatz in verschiedenen Umgebungen innerhalb derselben Spielphase. Die Kombination aus Höhenlagen und engen, dunkleren Bereichen soll dabei für abwechslungsreiche Einsätze sorgen.

Zusätzlich rücken neue Gefahren in den Mittelpunkt. Die sogenannte Shredder-Population soll weiter anwachsen und stellt eine zusätzliche Bedrohung während der Einsätze dar. Damit wird der Druck auf die Spieler erhöht, während sie gleichzeitig Ressourcen sichern und ihre Ziele erfüllen müssen.

Dazu noch ein Video mit Community-Highlights für euch:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 371840 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 29.03.2026 - 18:47 Uhr

    Liest sich doch ganz nett, aktuell über 120000 Spieler auf Steam sind echt überragend nach Monaten.

    0
    • Blight 27565 XP Nasenbohrer Level 4 | 29.03.2026 - 19:51 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Mit diesem großen Erfolg habe ich nicht gerechnet, als es raus kam. Bei einem FreeWeekend würde ich es mir auch mal anschauen.

      1
        • Terendir 160760 XP First Star Bronze | 29.03.2026 - 20:14 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          was mich nervt ist, dass die leute die missionen etc alles so weit gesuchtet haben, dass fast jeder nur noch pvp macht. Jeder ist aggro. So nervig.

          0
  2. Ralle89 111365 XP Scorpio King Rang 1 | 29.03.2026 - 19:16 Uhr

    Ja könnte interessant werden aber Icarus ist gerade interessanter und in Drei Wochen sudden Strike 5

    0
  3. Phonic 294645 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.03.2026 - 21:37 Uhr

    Top, muss jetzt aber erstmal warten, das ganze Wochenenden nur aggro lobbys trotz friedlich zu sein. Hab aber aich Crimson Desert geholt d.h. Arc muss zurückstecken

    0

Hinterlasse eine Antwort