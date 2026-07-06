ARC Raiders: Season 5 der Trials startet mit neuen Objectives und Rewards

Die neue Woche in ARC Raiders bringt neue Inhalte für die laufende Season-Struktur. Vom 6. bis 12. Juli startet die Season 5 der Trials und führt frische Objectives sowie neue Herausforderungen für Spieler ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei neue Aufgaben, die verstärkt auf intensivere Gefechte ausgelegt sind. Spieler sollen sich insbesondere auf Heavy Ammo vorbereiten und ihre Raider-Tools für Nahkampf-Situationen optimieren, da ein stärkerer Fokus auf brutale Melee-Skirmishes angekündigt ist.

Parallel dazu gibt es neue Inhalte im Händler- und Fortschrittssystem. Die Figur Ermal bietet unter anderem den Trailblazer Blueprint im Tausch an – ein Angebot, das laut Beschreibung strategisch abgewogen werden sollte.

Zusätzlich hält Ermal weitere Ressourcen bereit, darunter Tellurions und Shoes, die für den Fortschritt im Converging Paths Project relevant sind. Dieses Projekt soll noch bis zum 27. Juli abgeschlossen werden.

Mit der neuen Season setzt ARC Raiders weiterhin auf eine Mischung aus taktischem Ressourcenmanagement, kooperativem Gameplay und zunehmend anspruchsvollen Combat-Szenarien.