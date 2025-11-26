ARC Raiders: Server komplett offline: Spieler weltweit betroffen

Die Server von ARC Raiders sind aktuell komplett ausgefallen und stehen weltweit nicht zur Verfügung. Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation, PC und anderen unterstützten Plattformen können derzeit weder auf die Multiplayer-Features noch auf das Cross-Plattform-Spielgeschehen zugreifen.

Die Entwickler haben den Ausfall bestätigt, und arbeiten an einer Lösung, um die Server so schnell wie möglich wieder online zu bringen.

ARC Raiders werden zu ARC Waiters!