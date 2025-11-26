ARC Raiders: Server komplett offline: Spieler weltweit betroffen

Die Server von ARC Raiders sind aktuell komplett ausgefallen und stehen weltweit nicht zur Verfügung. Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation, PC und anderen unterstützten Plattformen können derzeit weder auf die Multiplayer-Features noch auf das Cross-Plattform-Spielgeschehen zugreifen.
Die Entwickler haben den Ausfall bestätigt, und arbeiten an einer Lösung, um die Server so schnell wie möglich wieder online zu bringen.
ARC Raiders werden zu ARC Waiters!
Hört auf es zu kaufen!
Ihr belastet die Server zu sehr, damit hat doch keiner gerechnet…
… oh wait. Bockstarkes Spiel – kauft fleißig weiter! 😄
Nein kauft es nicht weiter schont die Server das ich es spielen kann 😅😂😂😂
Also meine Kumpels können zocken🤷🏻♂️
Passiert, wird schon wieder werden. 😅
Joa ist halt die Sache wenn alles nur online ist
Naja morgen geht’s vielleicht wieder wenn nicht gehen ich in die Minen von Moria oder spiele dying light the beast was ich mir heute gegönnt habe
Ich nicht schön aber passiert halt mal. Schlimmer wäre doch eh ein Ausfall am Wochenende 😄
Haben wohl zu viele das Spiel gekauft 😀