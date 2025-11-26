ARC Raiders: Server komplett offline: Spieler weltweit betroffen

24 Autor: , in News / ARC Raiders
Übersicht
Image: Embark Studios

Massiver Ausfall bei ARC Raiders sorgt für Spielunterbrechungen auf allen Plattformen.

Die Server von ARC Raiders sind aktuell komplett ausgefallen und stehen weltweit nicht zur Verfügung. Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation, PC und anderen unterstützten Plattformen können derzeit weder auf die Multiplayer-Features noch auf das Cross-Plattform-Spielgeschehen zugreifen.

Die Entwickler haben den Ausfall bestätigt, und arbeiten an einer Lösung, um die Server so schnell wie möglich wieder online zu bringen.

ARC Raiders werden zu ARC Waiters!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ARC Raiders

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 237795 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.11.2025 - 20:54 Uhr

    Hört auf es zu kaufen!
    Ihr belastet die Server zu sehr, damit hat doch keiner gerechnet…

    … oh wait. Bockstarkes Spiel – kauft fleißig weiter! 😄

    1
  5. Ralle89 35160 XP Bobby Car Raser | 26.11.2025 - 21:44 Uhr

    Naja morgen geht’s vielleicht wieder wenn nicht gehen ich in die Minen von Moria oder spiele dying light the beast was ich mir heute gegönnt habe

    0
  6. Gunslinger 25990 XP Nasenbohrer Level 3 | 26.11.2025 - 22:02 Uhr

    Ich nicht schön aber passiert halt mal. Schlimmer wäre doch eh ein Ausfall am Wochenende 😄

    0

Hinterlasse eine Antwort