ARC Raiders: Server Slam Test startet am Wochenende

Testet das Extraction-Spiel vor dem Launch – ARC Raiders startet den Server Slam am Wochenende!

ARC Raiders von Embark Studios lädt euch vom 17. bis 19. Oktober zum großen Server Slam ein, wie wir bereits berichtet haben.

Mit dem bevorstehenden Server Slam am 17. Oktober ruft ARC Raiders alle Spieler dazu auf, sich in den Rust Belt zu stürzen und das actiongeladene Koop-Erlebnis auf Herz und Nieren zu testen.

Das futuristische Sci-Fi-Spiel von Embark Studios kombiniert packende Third-Person-Action mit taktischer Teamarbeit und eindrucksvoller Grafik. ARC Raiders spielt in einer dystopischen Welt, in der Überlebende gemeinsam gegen mechanische Feinde kämpfen, die aus den Tiefen des Alls angreifen.

Der Server Slam bietet Spielern die Möglichkeit, das dynamische Kampfsystem, die nahtlosen Mehrspieler-Mechaniken und das durchdachte Progressionssystem vor dem offiziellen Release zu erleben.

Mit atmosphärischem Design, realistischer Physik und intensiven Gefechten setzt ARC Raiders neue Maßstäbe im Bereich der Online-Shooter und Koop-Games. Der Testlauf dient nicht nur zur Optimierung der Server, sondern auch dazu, Feedback aus der Community einzuholen, um das Spiel für den kommenden Launch weiter zu verbessern.

Für alle, die sich für Sci-Fi-Spiele, Koop-Shooter, Online-Gaming und Next-Gen-Action interessieren, ist der ARC Raiders Server Slam ein absolutes Muss und ein Vorgeschmack auf eines der vielversprechendsten Spiele des Jahres.

Der vollständige Launch von ARC Raiders erfolgt am 30. Oktober 2025 für Xbox Series X|S.