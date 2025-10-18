ARC Raiders: Server Slam vor dem Launch am 30. Oktober gestartet

ARC Raiders startet den Server Slam vor dem Launch am 30. Oktober! Embark Studios eröffnet ARC Raiders Server Slam – letzter Aufruf, um den Kampf um den Rust Belt zu testen.

Embark Studios startet den Server Slam von ARC Raiders, der bis zum 19. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store läuft.

Das ist die letzte Chance für Spieler, sich vor dem Launch am 30. Oktober ihre Ausrüstung zu schnappen, in Squads zusammenzuschließen und in das PvPvE-Extraction-Abenteuer abzutauchen. Es sind keine Codes oder Voranmeldungen nötig, Raider können sich ab sofort ins Getümmel stürzen.

Der Server Slam lädt Raider ein, die Dam Battlegounds-Map zu betreten, für Hands-on-Erfahrung mit Elementen aus den Fortschritts-, Crafting- und Quest-Systemen des Spiels.

Dieser öffentliche Test soll Embark Studios helfen, die Server vor dem Launch herauszufordern und zu festigen. Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Teilnehmer eine exklusive „Server Slammer”-Rucksack-Cosmetic, die freigeschaltet wird, wenn das vollständige Spiel später diesen Monat erscheint. Fortschritt aus dem Server Slam wird nicht übertragen.

Spieler können ARC Raiders vorbestellen, um exklusive Belohnungen wie das Lucky Duck Bundle und Bruiser Bundle zu erhalten. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten zudem das Astro Bundle.

Einen Vorgeschmack auf die Action gibt es im ARC Raiders Server Slam-Teaser: