ARC Raiders: Server Slam vor dem Launch am 30. Oktober gestartet

Embark Studios startet den Server Slam von ARC Raiders, der bis zum 19. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store läuft.
Das ist die letzte Chance für Spieler, sich vor dem Launch am 30. Oktober ihre Ausrüstung zu schnappen, in Squads zusammenzuschließen und in das PvPvE-Extraction-Abenteuer abzutauchen. Es sind keine Codes oder Voranmeldungen nötig, Raider können sich ab sofort ins Getümmel stürzen.
Der Server Slam lädt Raider ein, die Dam Battlegounds-Map zu betreten, für Hands-on-Erfahrung mit Elementen aus den Fortschritts-, Crafting- und Quest-Systemen des Spiels.
Dieser öffentliche Test soll Embark Studios helfen, die Server vor dem Launch herauszufordern und zu festigen. Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Teilnehmer eine exklusive „Server Slammer”-Rucksack-Cosmetic, die freigeschaltet wird, wenn das vollständige Spiel später diesen Monat erscheint. Fortschritt aus dem Server Slam wird nicht übertragen.
Spieler können ARC Raiders vorbestellen, um exklusive Belohnungen wie das Lucky Duck Bundle und Bruiser Bundle zu erhalten. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten zudem das Astro Bundle.
Einen Vorgeschmack auf die Action gibt es im ARC Raiders Server Slam-Teaser:
Ich steh eigentlich nicht auf Extraction-Shooter, aber das Teil ist super, wird bei Release direkt gekauft.
Ich bezweifle, dass es einen hohen Andrang bei dem Spiel geben wird, mal sehen, ich persönlich werde passen.
189000 Spieler in der Beta auf Steam. Zweit erfolgreichste Beta nach BF 6
Das überrascht mich jetzt, heftig, wir werden sehen wie viele zur Veröffentlichung davon noch dabei sind.
Ich werde am Start sein!
Bin auch kein Fan von PvPPvE aber hier schau ich heute mal rein. Vielleicht kommt ja noch ein PvP DM TDM Modi laut Datamine
Ich weiss auch nicht so recht was man davon halten soll🤔
Gestern Abend installiert, einmal eine Runde Oberwelt und sofort wieder deinstalliert.
Meins ist das absolut nicht.
Und scheint mir zu sehr der Fokus auf Gruppe zu liegen.