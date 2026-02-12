ARC Raiders: Shooter verkauft sich 14 Millionen Mal

ARC Raiders hat sich bis heute mehr als 14 Millionen Mal verkauft und

Nexon hat im Rahmen seiner Q4‑Finanzergebnisse beeindruckende Zahlen zu ARC Raiders veröffentlicht. Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat der Shooter 14 Millionen Einheiten abgesetzt und sich über Wochen hinweg in den Top‑Seller‑Charts von Steam, PlayStation und Xbox gehalten.

Der Titel zeigt außergewöhnliche Spielerbindung: Im Januar erreichte ARC Raiders einen Peak von 960.000 gleichzeitigen Spielern, aktuell hält das Spiel rund sechs Millionen wöchentliche aktive Nutzer.

Nexon plant, dieses Momentum mit monatlichen Content‑Drops und Live‑Events weiter auszubauen, um die starke Engagement‑Kurve langfristig zu halten.