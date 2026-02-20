ARC Raiders: Shrouded Sky bringt Hurrikan Bedingungen und neue Gefahren

Embark Studios stellt Shrouded Sky vor – das Update erscheint am 24. Februar und führt die neue Map Condition Hurricane ein.

Embark Studios hat erste Details zu Shrouded Sky, dem nächsten Update für den Extraction Shooter ARC Raiders, veröffentlicht.

Das Update erscheint am 24. Februar und erweitert das Spiel um die neue Wetterbedingung Hurricane, die mehrere Gameplay Systeme beeinflusst und die Erkundung der Oberfläche deutlich anspruchsvoller macht.

Die Hurrikanbedingungen wirken sich in mehreren Bereichen aus. Der Wind verändert die Fortbewegung: Rückenwind erhöht die Geschwindigkeit, während Gegenwind die Bewegung verlangsamt und die Ausdauer schneller sinken lässt. Auch Wurfgegenstände erhalten eine veränderte Flugbahn, was eine erneute Anpassung des Timings erfordert.

Weitere Effekte wie Rauch, Gas und Sprungverhalten werden ebenfalls durch die Windstärke beeinflusst.

Die starken Böen wirbeln zudem Schmutz und Trümmer auf. Schilde reagieren empfindlich auf diese Belastung, beginnen zu flackern und verlieren an Stabilität. In offenen Bereichen kann dies die Sichtbarkeit gegenüber anderen Raiders erhöhen, sodass Spieler abwägen müssen, wann der Schild genutzt wird und wann er eher hinderlich ist.

Die Sichtverhältnisse verschlechtern sich durch tiefhängende Wolken deutlich. Die Oberfläche wirkt verändert, und ARC Einheiten können leichter zur unmittelbaren Bedrohung werden. Gleichzeitig kann die eingeschränkte Sicht ohne Schild genutzt werden, um sich unauffälliger zu bewegen.

Gerüchte über First Wave Caches, die durch die Sturmbedingungen freigelegt wurden, sorgen für zusätzliche Anreize. Diese wertvollen Behälter sollen seltene Ausrüstung enthalten, sind jedoch nur erreichbar, wenn Spieler sowohl den Elementen als auch konkurrierenden Raiders standhalten.

Shrouded Sky stellt die Spieler vor neue taktische Entscheidungen. Die Beherrschung der Hurrikanbedingungen wird entscheidend sein, um Konflikten auszuweichen oder gezielt Vorteile zu nutzen.