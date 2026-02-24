ARC Raiders: Shrouded Sky startet heute mit Hurrikan‑Chaos und neuen ARC‑Feinden – UPDATE

Mit dem heutigen Update erweitert Embark Studios die Welt von ARC Raiders um extreme Wetterbedingungen, neue Gegner, ein Raider‑Deck, Bart‑Kosmetik und zusätzliche Loot‑Zonen.

Das Shrouded Sky-Update für ARC Raiders geht heute live und führt erstmals dynamische Hurrikan‑Bedingungen ein, die Sicht, Bewegung und Schildhaltbarkeit beeinflussen. Gleichzeitig tauchen an der Oberfläche neue First‑Wave‑Caches auf, die das Risiko lohnend machen sollen.

Mit einem neuen Projekt beauftragt Shani die Spieler, Materialien für ein verbessertes Wetterüberwachungssystem zu sammeln. Parallel dazu erscheinen zwei neue ARC‑Maschinen: Firefly, ein gepanzerter, flammenwerfender Fluggegner, sowie Comet, eine rollende Einheit, die sich bei Sichtkontakt fixiert und mit einer Explosion angreift.

Das Update enthält außerdem das kostenlose Raider‑Deck Surgeon, das kosmetische Belohnungen und ein thematisches Outfit freischaltet. Neu hinzu kommen auch Gesichtsbehaarungs‑Optionen, darunter Stubble für alle Spieler sowie weitere Bärte und Schnurrbärte über Deck oder Shop.

Die Karte Damm-Schlachtfelder erhält mit der Controlled Access Zone ein neues Hochrisiko‑Lootgebiet. Zusätzlich erscheinen neue kosmetische Bundles im Store, beginnend mit dem Volare‑Set, während das Devotee‑Set später folgt.

UPDATE

Das Shrouded Sky-Update ist live. Lest hier die vollständigen Patch Notes.

  1. Katanameister 337060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.02.2026 - 13:12 Uhr

    Die Entwickler scheinen viel richtig zu machen, wenn die Spielerzahlen so stabil hoch bleiben, genug Inhalte kommen auch.

  4. Mash82 940 XP Neuling | 24.02.2026 - 14:47 Uhr

    Wenn man bedenkt wie lange das Spiel auf dem Markt ist und was sich da schon alles getan hat. Neue Karte, Wetterbedingungen, Bugs werden sehr schnell mit Hotfix behoben und und und…da können sich andere Studios echt ne Scheibe von abschneiden. Weiter so Embark 🤗

  6. Tobsi2336 1120 XP Beginner Level 1 | 24.02.2026 - 16:31 Uhr

    Hey Raider, don’t shoot!

    Hätte hier jemand Lust, mal paar Runden zu zocken?
    Gerne melden 😁.

  7. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 19:44 Uhr

    Verstehe die Leute nicht alle schießen sofort auf einen 🤦🏻‍♂️ irgendwie nervt es mich zur Zeit laufend zu sterben

