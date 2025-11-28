ARC Raiders: So gelang Hahn Scrappy ins Spiel

Wie der Hahn Scrappy den Weg in den Extraction-Shooter ARC Riders gefunden hat, verrät einer der Entwickler.

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es dazu kam, dass in ARC Raiders ein Hahn existiert und euch dazu auch noch regelmäßig Materialien besorgt?

3D-Künstler Johan von Embark Studios hat in einem Artikel auf der offiziellen Webseite mehr darüber erzählt.

Der Ursprung von Scrappy liegt in einem kuriosen Moment: Während einer Videokonferenz liefen die Hühner von Johans Eltern ins Haus und sorgten für Chaos. Unter ihnen war Hȧkan, ein ungewöhnlicher Hahn – freundlich, verschmust, blind auf einem Auge und oft tollpatschig. Gerade diese liebenswerten Eigenheiten machten ihn besonders.

Aus Spaß wurde Hȧkan zunächst per Fotoscan als Easter Egg ins Spiel integriert. In frühen Versionen konnte man ihn manchmal als grobes Modell durch die Cantina rennen sehen. Doch bald ergab sich eine echte Gelegenheit: Das Team brauchte ein „Resource Producer“-Asset, also eine Figur, die nach jedem Raid Materialien liefert.

Viele Ideen wurden diskutiert – Roboter, Katzen, sogar Roboter-Katzen – doch die Umsetzung hätte zu viel Zeit gekostet. Dann kam die spontane Eingebung: „Wir haben doch einen Hahn!“ Diese Idee setzte sich durch.

So entwickelte sich Hȧkan vom versteckten Gag über ein provisorisches Platzhaltermodell zu Scrappy, einem festen Bestandteil der Spielwelt von ARC Raiders. Was als kleine Laune begann, wurde zu einem Kultobjekt im Spiel – ein Symbol für Kreativität, Humor und die Freude am Unerwarteten.