ARC Raiders: So holt ihr euch das kostenlose Ryder Red Outfit im The Finals Crossover

Eine neue Aktion bringt frischen Schwung in ARC Raiders, denn die Raiders treffen auf die Contestants aus The Finals.

Die Kampagne startet dort, wo der Rust Belt endet und die Arena des größten Gameshowspektakels beginnt. Spieler können sich das exklusive Ryder Red Outfit sichern, indem sie The Finals herunterladen, sich mit ihrer Embark ID anmelden und drei Runden absolvieren.

Die Aktion verbindet beide Titel über ein gemeinsames Event, das den Spielern einen zusätzlichen Anreiz bietet, in die Matches einzusteigen. Das Outfit steht kostenlos zur Verfügung und wird nach Abschluss der drei Partien freigeschaltet. Die Entwickler setzen damit auf eine einfache Teilnahme, die sowohl Fans von ARC Raiders als auch Spieler von The Finals anspricht.

Raiders 🤝 Contestants

Where the Rust Belt ends, the world’s greatest game show begins!

Download @reachthefinals, sign in with your Embark ID, and play three rounds to earn the free Ryder Red Outfit!