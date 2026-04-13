ARC Raiders: Sorgt für Frust – Ninja bricht Stream wegen Cheatern ab

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Image: Embark Studios

Ninja beendet seinen ARC Raiders-Stream und kritisiert den Zustand des Spiels aufgrund von Cheatern und Streamsnipern.

ARC Raiders steht aktuell in der Kritik, nachdem Tyler Blevins (Ninja) seinen Stream abgebrochen und das Spiel als „unspielbar“ bezeichnet hat. Grund dafür seien zahlreiche Cheater und Streamsniper.

In einem Clip, der von Zuschauern verbreitet wurde, äußerte sich Ninja deutlich zur aktuellen Situation. Laut seiner Aussage hätten Cheater und gezieltes Streamsniping das Spielerlebnis massiv beeinträchtigt, sodass ein normales Spielen kaum noch möglich sei.

Die Frustration führte schließlich dazu, dass er seinen Stream beendete und vorerst Abstand von ARC Raiders nimmt. Gleichzeitig deutete er an, dass er künftig möglicherweise andere Spiele streamen wird, sollte er überhaupt zeitnah zurückkehren.

Als mögliche Alternative nannte er unter anderem League of Legends, während sein Interesse an ARC Raiders aktuell deutlich gesunken sei.

Offizielle Stellungnahmen der Entwickler zu den Vorwürfen liegen derzeit nicht vor. Die Aussagen spiegeln somit die persönliche Einschätzung des Streamers wider, zeigen jedoch die aktuellen Probleme rund um Cheating und Streamsniping deutlich auf.

Quelle
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25 Kommentare Added

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  2. RappScallion 35440 XP Bobby Car Raser | 13.04.2026 - 09:12 Uhr

    Irgendwie paradox. Da AR ein Spiel für Pussies ist, passt er da eigentlich gut hin. Jetzt hat er aber genau deswegen aufgehört. Verrückte Welt.

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    • RappScallion 35440 XP Bobby Car Raser | 13.04.2026 - 10:22 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Wir haben gestern Abend das erste Mal einen Cheater bei Marathon im Spiel gehabt. Hieß irgendwas mit Monkey und war hinterher auch nicht in der „zuletzt mit gespielt“ Liste auffindbar. Hoffentlich kriegen sie die Penner alle.

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      • Teddofryo 113955 XP Scorpio King Rang 2 | 13.04.2026 - 10:28 Uhr
        Antwort auf RappScallion

        Monkey..merk ich mir🔫…immer sofort melden, sind bis jetzt verschont geblieben von Cheatern und sind überrascht, keinen bis jetzt über den Weg gelaufen zu sein, einer der Gründe, warum wir call of duty komplett aufgegeben haben, keinen nerv mehr gehabt darauf.

        Ps:Manchmal kommen die Spieler später in die „zuletzt gesehen“ Liste oder tauchen aufgrund von Privatseinstellungen dort nicht auf glaub ich, weil wir hatten zwischendurch Leute bei uns, die waren echt sympathisch und konnten den nicht mehr finden oder erst später durch Zufall. Vielleicht auch manchmal ein Bug, aber weiss ich nicht.

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        • RappScallion 35440 XP Bobby Car Raser | 13.04.2026 - 10:37 Uhr
          Antwort auf Teddofryo

          Ich schau nach der Arbeit noch mal in die Liste rein, danke für den Tipp! Vielleicht hast du ja recht.
          Andererseits wäre das ja nicht blöd, wenn man sich als Cheater aus der Liste für die letzten Spieler raushalten kann. Wenn man nicht gemeldet werden kann, kann man deswegen schon mal nicht kontrolliert werden.

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          • Teddofryo 113955 XP Scorpio King Rang 2 | 13.04.2026 - 10:42 Uhr
            Antwort auf RappScallion

            Also höchstens im nachhinein kann man sich ausklinken, aber im Spiel selber oder nach runden ende,kann man die leute natürlich melden. Viel Kraft bei der Abreit, lass dich nicht ärgern👍🏼

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  6. EdgarAllanFloh 121240 XP Man-at-Arms Bronze | 13.04.2026 - 10:12 Uhr

    Cheater sind das Ende aller Onlineshooter. Von daher hoffe ich, dass sie es bald gelöst kriegen.

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    • Kitomy 59455 XP Nachwuchsadmin 8+ | 13.04.2026 - 10:48 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Naja, schwierig.
      Da jetzt z.B. auf Konsole schon KI verwendet die für einen aimt.
      wenn das auf Konsole schon gut funkuniert, will ich ned wissen was auf PC möglich ist.

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      • EdgarAllanFloh 121240 XP Man-at-Arms Bronze | 13.04.2026 - 12:04 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Das klingt gut, wenn KI das Spielen übernehmen kann. Damit packt man ja auch mehr Spiele zu spielen.

        Vielleicht kann dann bald auch KI für mich Urlaub machen, sodass ich länger und mehr arbeiten kann. 😉

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  7. Mancarfel 15590 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 13.04.2026 - 10:17 Uhr

    Er hat damit aber leider recht – das Spiel sorgt derzeit bei sehr vielen für Frustration aufgrund der genannten Probleme – echt schade, dass man das nicht in den Griff bekommt!

    Ich denke sie sollten auch mal endlich einen reinen PVE-Modus hinzufügen der vielleicht weniger Loot verspricht oder mit noch mehr Arc’s befüllt wird, da die Welt ja grundsätzlich auch ohne PVP Elemente sehr viel Laune macht und die Community damit sehr viel breiter aufgestellt wäre! Kenne doch so einige die das Game aufgrund PVP beiseite gelegt haben!

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    • RappScallion 35440 XP Bobby Car Raser | 13.04.2026 - 10:25 Uhr
      Antwort auf Mancarfel

      Ein echter PvE Modus müsste komplett vom ursprünglichen Modus entkoppelt sein. Ein zweiter Charakter wär vielleicht möglich, aber das würde das Spielerlebnis komplett beschädigen, deswegen werden sie es nicht tun.

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    • Kitomy 59455 XP Nachwuchsadmin 8+ | 13.04.2026 - 10:50 Uhr
      Antwort auf Mancarfel

      EIN PvE Modus wäre das Ende des Spiels.

      Da die meisten die danach schreien, die ersten sein werden die es wegen Langeweile beiseite legen.
      Bzw. auch die ersten wären die immer schneller nach neuen Content schreien.

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    • GERxJOHNNY 76070 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.04.2026 - 11:33 Uhr
      Antwort auf Mancarfel

      Gerade das macht den Reiz von solchen Spielen aus. Eine Mischung aus PvP und PvE. Man weiß nie ob irgendwo ein feindlicher oder freundlicher Spieler lauert

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    • Albedo 8465 XP Beginner Level 4 | 13.04.2026 - 12:39 Uhr
      Antwort auf Mancarfel

      Jap, wenn dieses PvP-Gedöns weg wäre, würde es gerne mit einem Kumpel spielen, so aber nicht. Einfach wie bei anderen Spielen auch getrennte Server/Charaktere und alle könnten glücklich sein.

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  9. GERxJOHNNY 76070 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.04.2026 - 11:31 Uhr

    Wenn man als so großer Content Creator livestreamt, wird es immer Streamsniper geben. Dabei gibt es sogar einen Streamer Modus in dem Spiel, dass man Zeit verzögert in die Runde startet

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  10. Mr Poppell 113620 XP Scorpio King Rang 2 | 13.04.2026 - 11:33 Uhr

    Ok ich werde alt, jetzt musste ich erstmal Streamsniping googlen.😅 Zum Thema: Cheater sind in jedem Game die Pest und ich hoffe man bekommt das irgenwann in den Griff und mögen den Cheatern beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen!

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