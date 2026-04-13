ARC Raiders: Sorgt für Frust – Ninja bricht Stream wegen Cheatern ab

ARC Raiders steht aktuell in der Kritik, nachdem Tyler Blevins (Ninja) seinen Stream abgebrochen und das Spiel als „unspielbar“ bezeichnet hat. Grund dafür seien zahlreiche Cheater und Streamsniper.
In einem Clip, der von Zuschauern verbreitet wurde, äußerte sich Ninja deutlich zur aktuellen Situation. Laut seiner Aussage hätten Cheater und gezieltes Streamsniping das Spielerlebnis massiv beeinträchtigt, sodass ein normales Spielen kaum noch möglich sei.
Die Frustration führte schließlich dazu, dass er seinen Stream beendete und vorerst Abstand von ARC Raiders nimmt. Gleichzeitig deutete er an, dass er künftig möglicherweise andere Spiele streamen wird, sollte er überhaupt zeitnah zurückkehren.
Als mögliche Alternative nannte er unter anderem League of Legends, während sein Interesse an ARC Raiders aktuell deutlich gesunken sei.
Offizielle Stellungnahmen der Entwickler zu den Vorwürfen liegen derzeit nicht vor. Die Aussagen spiegeln somit die persönliche Einschätzung des Streamers wider, zeigen jedoch die aktuellen Probleme rund um Cheating und Streamsniping deutlich auf.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ninja wird wohl langsam zu alt fürs streamen 😂
Bei Marathon ist er ja auch schon an den Bots gescheitert 🤣
Echt jetzt? 😂
https://www.xboxdynasty.de/news/marathon/nach-nur-einer-stunde-ninja-gibt-direkt-wieder-auf/
Hier der arme Gamer 😅
Irgendwie paradox. Da AR ein Spiel für Pussies ist, passt er da eigentlich gut hin. Jetzt hat er aber genau deswegen aufgehört. Verrückte Welt.
🤣🤣🤣🤣
Creamer
Kann sicher sehr frustrierend sein 🤔.
Wahrscheinlich waren die Bots bei Marathon auch Cheater für ihn.
Wir haben gestern Abend das erste Mal einen Cheater bei Marathon im Spiel gehabt. Hieß irgendwas mit Monkey und war hinterher auch nicht in der „zuletzt mit gespielt“ Liste auffindbar. Hoffentlich kriegen sie die Penner alle.
Monkey..merk ich mir🔫…immer sofort melden, sind bis jetzt verschont geblieben von Cheatern und sind überrascht, keinen bis jetzt über den Weg gelaufen zu sein, einer der Gründe, warum wir call of duty komplett aufgegeben haben, keinen nerv mehr gehabt darauf.
Ps:Manchmal kommen die Spieler später in die „zuletzt gesehen“ Liste oder tauchen aufgrund von Privatseinstellungen dort nicht auf glaub ich, weil wir hatten zwischendurch Leute bei uns, die waren echt sympathisch und konnten den nicht mehr finden oder erst später durch Zufall. Vielleicht auch manchmal ein Bug, aber weiss ich nicht.
Ich schau nach der Arbeit noch mal in die Liste rein, danke für den Tipp! Vielleicht hast du ja recht.
Andererseits wäre das ja nicht blöd, wenn man sich als Cheater aus der Liste für die letzten Spieler raushalten kann. Wenn man nicht gemeldet werden kann, kann man deswegen schon mal nicht kontrolliert werden.
Also höchstens im nachhinein kann man sich ausklinken, aber im Spiel selber oder nach runden ende,kann man die leute natürlich melden. Viel Kraft bei der Abreit, lass dich nicht ärgern👍🏼
Cheater sind das Ende aller Onlineshooter. Von daher hoffe ich, dass sie es bald gelöst kriegen.
Naja, schwierig.
Da jetzt z.B. auf Konsole schon KI verwendet die für einen aimt.
wenn das auf Konsole schon gut funkuniert, will ich ned wissen was auf PC möglich ist.
Das klingt gut, wenn KI das Spielen übernehmen kann. Damit packt man ja auch mehr Spiele zu spielen.
Vielleicht kann dann bald auch KI für mich Urlaub machen, sodass ich länger und mehr arbeiten kann. 😉
Er hat damit aber leider recht – das Spiel sorgt derzeit bei sehr vielen für Frustration aufgrund der genannten Probleme – echt schade, dass man das nicht in den Griff bekommt!
Ich denke sie sollten auch mal endlich einen reinen PVE-Modus hinzufügen der vielleicht weniger Loot verspricht oder mit noch mehr Arc’s befüllt wird, da die Welt ja grundsätzlich auch ohne PVP Elemente sehr viel Laune macht und die Community damit sehr viel breiter aufgestellt wäre! Kenne doch so einige die das Game aufgrund PVP beiseite gelegt haben!
Ein echter PvE Modus müsste komplett vom ursprünglichen Modus entkoppelt sein. Ein zweiter Charakter wär vielleicht möglich, aber das würde das Spielerlebnis komplett beschädigen, deswegen werden sie es nicht tun.
EIN PvE Modus wäre das Ende des Spiels.
Da die meisten die danach schreien, die ersten sein werden die es wegen Langeweile beiseite legen.
Bzw. auch die ersten wären die immer schneller nach neuen Content schreien.
Gerade das macht den Reiz von solchen Spielen aus. Eine Mischung aus PvP und PvE. Man weiß nie ob irgendwo ein feindlicher oder freundlicher Spieler lauert
Jap, wenn dieses PvP-Gedöns weg wäre, würde es gerne mit einem Kumpel spielen, so aber nicht. Einfach wie bei anderen Spielen auch getrennte Server/Charaktere und alle könnten glücklich sein.
No skill, der Lappen.
Wenn man als so großer Content Creator livestreamt, wird es immer Streamsniper geben. Dabei gibt es sogar einen Streamer Modus in dem Spiel, dass man Zeit verzögert in die Runde startet
Ok ich werde alt, jetzt musste ich erstmal Streamsniping googlen.😅 Zum Thema: Cheater sind in jedem Game die Pest und ich hoffe man bekommt das irgenwann in den Griff und mögen den Cheatern beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen!
Schau keine streamer und halte davon auch nichts