ARC Raiders: Sorgt für Frust – Ninja bricht Stream wegen Cheatern ab

Ninja beendet seinen ARC Raiders-Stream und kritisiert den Zustand des Spiels aufgrund von Cheatern und Streamsnipern.

ARC Raiders steht aktuell in der Kritik, nachdem Tyler Blevins (Ninja) seinen Stream abgebrochen und das Spiel als „unspielbar“ bezeichnet hat. Grund dafür seien zahlreiche Cheater und Streamsniper.

In einem Clip, der von Zuschauern verbreitet wurde, äußerte sich Ninja deutlich zur aktuellen Situation. Laut seiner Aussage hätten Cheater und gezieltes Streamsniping das Spielerlebnis massiv beeinträchtigt, sodass ein normales Spielen kaum noch möglich sei.

Die Frustration führte schließlich dazu, dass er seinen Stream beendete und vorerst Abstand von ARC Raiders nimmt. Gleichzeitig deutete er an, dass er künftig möglicherweise andere Spiele streamen wird, sollte er überhaupt zeitnah zurückkehren.

Als mögliche Alternative nannte er unter anderem League of Legends, während sein Interesse an ARC Raiders aktuell deutlich gesunken sei.

Offizielle Stellungnahmen der Entwickler zu den Vorwürfen liegen derzeit nicht vor. Die Aussagen spiegeln somit die persönliche Einschätzung des Streamers wider, zeigen jedoch die aktuellen Probleme rund um Cheating und Streamsniping deutlich auf.