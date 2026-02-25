ARC Raiders: Spieler entdecken UFOs nach Shrouded‑Sky‑Update

Mit dem jüngsten Shrouded‑Sky‑Update für ARC Raiders häufen sich Berichte über mysteriöse UFO‑Sichtungen im Spiel. Das Update brachte offiziell eine neue Wetterlage, zusätzliche ARC‑Gegner sowie Balance‑Anpassungen – doch einige Neuerungen fanden keinen Platz in den Patch Notes. Spieler bemerkten plötzlich unbekannte Flugobjekte am Himmel, die offenbar nur unter bestimmten Bedingungen auftauchen.

Ein Clip aus dem Subreddit des Extraction-Shooters zeigt einen Spieler während der Hurricane‑Wetterlage, als ein lautes Dröhnen ertönt und zwei Formationen blauer Lichter über ihn hinwegziehen. Hinter der Wolkendecke scheint sich ein massives, kaum erkennbares Objekt zu verbergen. Die Community spekuliert nun, ob Embark Studios damit einen neuen, besonders großen Gegner oder sogar einen Boss andeutet.

Mehrere Spieler versuchten bereits, erhöhte Punkte der Karte zu erreichen, um einen besseren Blick auf das Objekt zu bekommen – bislang ohne Erfolg. Die UFO‑Sichtungen bleiben damit ein Rätsel, das die Diskussionen weiter anheizt. Ob es sich um einen Teaser für kommende Inhalte oder ein atmosphärisches Easter Egg handelt, ist derzeit offen.

