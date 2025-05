ARC Raiders: Spielszenen aus dem Playtest

Autor:, in / ARC Raiders

Schaut euch in drei neuen Videos Spielszenen aus dem Playtest zu ARC Raiders auf der Xbox Series X.

Am vergangenen Wochenende fand der zweite Playtest zum Third-Person-Extraction-Shooter ARC Raiders statt, erstmals konnten auch Konsolen-Spieler daran teilnehmen.

In ARC Raiders schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Raiders und müsst an der Oberfläche Materialien bergen und gegen die ARCs kämpfen, eine mechanisierte Bedrohung, die die Erde heimgesucht hat.

Das Sammeln der Ressourcen klingt dabei einfacher, als es ist. Ihr seid nämlich nicht allein unterwegs: Auf der Karte befinden sich weitere Raider mit dem gleichen Ziel wie ihr – wertvolle Materialien und begehrte Beute zu ergattern und sicher zum Unterschlupf zurückzukehren.

Die intensiven PvPvE-Kämpfe erfordern taktisches Geschick, denn eure Munition ist begrenzt und die begehrten Ressourcen heiß umkämpft.

Wir von XboxDynasty hatten die Gelegenheit, einige Runden im Playtest zu absolvieren und haben das Ganze für euch in zwei neuen Videos festgehalten.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.