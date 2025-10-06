ARC Raiders: Spielverschiebung weil das Spiel keinen Spaß gemacht hat

Die Entwickler von ARC Raiders haben das Spiel drei Jahre lang verschoben, weil es keinen Spaß gemacht hat!

Das kommende Spiel ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Der Entwickler Embark Studios hat während der Entwicklung mehrfach entschieden, das Spiel zu verschieben, da die frühen Versionen von ARC Raiders nicht den gewünschten Spielspaß lieferten.

Das Studio wollte ein Spielerlebnis schaffen, das die Entwickler selbst begeistert und überzeugt. Nach intensiven Tests und internen Feedbackrunden stellte sich jedoch heraus, dass die ursprüngliche Version von ARC Raiders nicht konsequent unterhaltsam war.

Die wiederholten Verzögerungen führten schließlich zu einer grundlegenden Änderung des Spiels. Aus dem ursprünglich geplanten reinen PvE-Spiel wurde ein PvPvE-Extraction-Shooter, der sowohl kooperatives als auch kompetitives Gameplay vereint. Embark Studios betonte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um ein ausbalanciertes und spaßiges Spielerlebnis sicherzustellen.

Executive Producer Aleksandr Grondal wurde in den letzten sechs Monaten der Entwicklung in das Projekt eingebunden und stellte fest, dass die früheren Versionen von ARC Raiders zwar einzelne spaßige Momente boten, diese jedoch nicht konstant funktionierten. Das Team legte großen Wert darauf, das Spiel so zu gestalten, dass sowohl neue Spieler als auch erfahrene Shooter-Fans die Mechaniken genießen können.

Mit der Verschiebung und dem Wechsel zu PvPvE soll ARC Raiders nun ein fesselndes, dynamisches und unterhaltsames Erlebnis bieten, das sich von anderen Titeln im Shooter-Genre abhebt und die Spieler auf allen Plattformen begeistert.