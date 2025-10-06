ARC Raiders: Spielverschiebung weil das Spiel keinen Spaß gemacht hat

Das kommende Spiel ARC Raiders erscheint am 30. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.
Der Entwickler Embark Studios hat während der Entwicklung mehrfach entschieden, das Spiel zu verschieben, da die frühen Versionen von ARC Raiders nicht den gewünschten Spielspaß lieferten.
Das Studio wollte ein Spielerlebnis schaffen, das die Entwickler selbst begeistert und überzeugt. Nach intensiven Tests und internen Feedbackrunden stellte sich jedoch heraus, dass die ursprüngliche Version von ARC Raiders nicht konsequent unterhaltsam war.
Die wiederholten Verzögerungen führten schließlich zu einer grundlegenden Änderung des Spiels. Aus dem ursprünglich geplanten reinen PvE-Spiel wurde ein PvPvE-Extraction-Shooter, der sowohl kooperatives als auch kompetitives Gameplay vereint. Embark Studios betonte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um ein ausbalanciertes und spaßiges Spielerlebnis sicherzustellen.
Executive Producer Aleksandr Grondal wurde in den letzten sechs Monaten der Entwicklung in das Projekt eingebunden und stellte fest, dass die früheren Versionen von ARC Raiders zwar einzelne spaßige Momente boten, diese jedoch nicht konstant funktionierten. Das Team legte großen Wert darauf, das Spiel so zu gestalten, dass sowohl neue Spieler als auch erfahrene Shooter-Fans die Mechaniken genießen können.
Mit der Verschiebung und dem Wechsel zu PvPvE soll ARC Raiders nun ein fesselndes, dynamisches und unterhaltsames Erlebnis bieten, das sich von anderen Titeln im Shooter-Genre abhebt und die Spieler auf allen Plattformen begeistert.
alle devs sollten sich zum ziel machen, spiele zu entwickeln, die sie selbst auch zocken würden.
Und nach Umstellung auf einen PvPvE-Extraction-Shooter wird es noch viel weniger Spaß machen. Ich bin bei sowas raus, weil ich keinen wirklich guten PvPvE-Extraction-Shooter kenne, der mich länger als ein paar Stunden halten konnte.
P.S.: Was wurde eigentlich auch Synduality? Sind die Server nach einem halben Jahr schon abgeschaltet worden oder spielen das noch 5 Leute?
Laut Steam DB sollen es aktuell nur 50 Spieler zocken, scheint also nicht so gut zu laufen.
Super Einstellung, ein Spiel zu entwickeln was selber Spaß macht zum zocken 🤙
Bin bei Extraction Shooter erstmal raus, wird höchstens mal günstig mitgenommen, wenn es denn so gut ist wie sie sagen.
Finde ich jetzt echt doof das die nach 3 Jahre Verschiebung einen so doofen Zeitraum gewählt haben! Mich haben sie als Kunden der eigentlich interessiert ist vorerst verloren! Battlefield 6 ist einfach ein viel zu starker Konkurrent.
Und auch wenn Battlefield dieses Jahr nicht gekommen wäre, so hätte man sich trotzdem mit dem jährlich erscheinendes CoD messen müssen (klar dieses Jahr keine all zu starker Gegner)… dennoch wusste man es vorher nicht. Ich wäre dem Zeitraum ca. 2 Monate aus dem Weg gegangen, damit das Spiel die volle Aufmerksamkeit bekommt die es eigentlich verdient hat.
Ich hoffe nur, dass dieses Game nicht untergeht bis ich die Zeit habe mich seiner anzunehmen.
Mir hat der Tech-Test im Mai Spaß gemacht, daher schaue ich auch beim nächsten in anderthalb Wochen noch einmal rein.
Fesselnd und dynamisch war ARC Raiders auf jeden Fall!
Ob es dauerhaft unterhaltsam sein wird, hängt halt auch ganz stark vom Balancing und dem Engagement der Entwickler ab.
Das ist bei diesen PvPvE-Extraction-Sachen immer eine etwas kitzlige Angelegenheit, da die meisten Spieler wahrscheinlich eine Präferenz Richtung PvP ODER PvE haben dürften und wohl die wenigsten beides genau gleich mögen.
Im dümmsten Fall sind am Ende beide Gruppen enttäuscht, üben Druck auf die Entwickler aus und diese fangen panisch an, ihr Spiel bis zur Unkenntlichkeit abzuändern, was die Situation auch nicht mehr rettet.
Wäre nicht das erste Mal…
Ich bin gespannt und hoffe das Beste!