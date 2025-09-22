ARC Raiders: Startet Server Slam vor Release

ARC Raiders startet Server Slam vor Release – Teste das Extraction-Adventure vor dem Launch!

ARC Raiders von Embark Studios lädt euch vom 17. bis 19. Oktober zum großen Server Slam ein.

In diesem offenen Test habt ihr die Möglichkeit, die Server des Koop-Shooters an ihre Grenzen zu bringen, wertvolle Beute zu erkämpfen und euch schon vor dem offiziellen Release einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen.

Der vollständige Launch von ARC Raiders erfolgt am 30. Oktober 2025 für Xbox Series X|S.

Wer direkt von Beginn an dabei sein möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen. Das neue Extraction-Adventure kombiniert taktische Kämpfe mit packender Sci-Fi-Atmosphäre und verspricht intensive Koop-Action für alle Spieler, die Lust auf Beutejagd und Adrenalin pur haben.

  1. RappScallion 8300 XP Beginner Level 4 | 22.09.2025 - 18:19 Uhr

    Ich hab zwar Bock, mir das anzuschauen, aber das Datum find ich merkwürdig. Eine Woche nach Battlefield Release bringen die ihre Beta? Ob das so Sinn macht? 🤔

    • zuom2005 11210 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 22.09.2025 - 20:08 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      ne beta vom game selbst gab es ja schon. nu gehts einfach darum zu schauen ob die server einen größeren ansturm stemmen können bzw alles top läuft. besser so als zum release server probleme zu bekommen und notfalls sogar was fixen zu müssen.

  2. Phonic 278765 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.09.2025 - 18:39 Uhr

    Echt jetzt, das kommt auch im Oktober! Wieso können die Releases nicht breiter aufs Jahr verteilt werden?

  6. oldGamer 113475 XP Scorpio King Rang 2 | 22.09.2025 - 21:29 Uhr

    Werd ich mir auch mal antun. Könnte im Koop Lustig werden, Random wohl eher nervig 🙁

