ARC Raiders: Startet Server Slam vor Release

ARC Raiders von Embark Studios lädt euch vom 17. bis 19. Oktober zum großen Server Slam ein.
In diesem offenen Test habt ihr die Möglichkeit, die Server des Koop-Shooters an ihre Grenzen zu bringen, wertvolle Beute zu erkämpfen und euch schon vor dem offiziellen Release einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen.
Der vollständige Launch von ARC Raiders erfolgt am 30. Oktober 2025 für Xbox Series X|S.
Wer direkt von Beginn an dabei sein möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen. Das neue Extraction-Adventure kombiniert taktische Kämpfe mit packender Sci-Fi-Atmosphäre und verspricht intensive Koop-Action für alle Spieler, die Lust auf Beutejagd und Adrenalin pur haben.
8 Kommentare
Ich hab zwar Bock, mir das anzuschauen, aber das Datum find ich merkwürdig. Eine Woche nach Battlefield Release bringen die ihre Beta? Ob das so Sinn macht? 🤔
ne beta vom game selbst gab es ja schon. nu gehts einfach darum zu schauen ob die server einen größeren ansturm stemmen können bzw alles top läuft. besser so als zum release server probleme zu bekommen und notfalls sogar was fixen zu müssen.
Da hast du zwar Recht, aber es ändert ja nichts am grundlegenden Punkt.
Echt jetzt, das kommt auch im Oktober! Wieso können die Releases nicht breiter aufs Jahr verteilt werden?
Schau ich mir an
tpp suxx so hart…fpp gerne.
Ich hab sooooo Bock….
Werd ich mir auch mal antun. Könnte im Koop Lustig werden, Random wohl eher nervig 🙁