ARC Raiders startet Server Slam vor Release – Teste das Extraction-Adventure vor dem Launch!

ARC Raiders von Embark Studios lädt euch vom 17. bis 19. Oktober zum großen Server Slam ein.

In diesem offenen Test habt ihr die Möglichkeit, die Server des Koop-Shooters an ihre Grenzen zu bringen, wertvolle Beute zu erkämpfen und euch schon vor dem offiziellen Release einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen.

Der vollständige Launch von ARC Raiders erfolgt am 30. Oktober 2025 für Xbox Series X|S.

Wer direkt von Beginn an dabei sein möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen. Das neue Extraction-Adventure kombiniert taktische Kämpfe mit packender Sci-Fi-Atmosphäre und verspricht intensive Koop-Action für alle Spieler, die Lust auf Beutejagd und Adrenalin pur haben.