ARC Raiders: „That really Sucks“ – Späteinstiege profitieren viel mehr als gedacht – UPDATE

ARC Raiders Entwickler bestätigen Überarbeitung – Späteinstiege „profitieren viel mehr“ als gedacht – „That really Sucks“ und so holt ihr euch den Scrappy Enamel Charm!

Die Diskussion um Late Spawns in Arc Raiders nimmt Fahrt auf. Viele Spieler kritisieren seit Monaten, dass ein später Einstieg in laufende Raids frustrierend sei – man verpasst Trials, hat weniger Zeit und fühlt sich benachteiligt.

Nun bestätigt Embark Studios, dass das Thema intern aktiv untersucht wird.

In einem Gespräch mit GamesRadar erklärt Virgil Watkins, Design Lead bei Embark, dass die Wahrnehmung der Community zwar verständlich sei, die Daten aber ein überraschend anderes Bild zeichnen.

Watkins räumt ein, dass es sich schlecht anfühlt, in eine Session zu springen und sofort zu merken, dass bestimmte Ziele nicht mehr erreichbar sind. Dennoch zeigen interne Auswertungen, dass Late Joiner wirtschaftlich deutlich besser abschneiden als Spieler, die von Anfang an dabei sind.

Der Grund:

Späte Spieler treffen häufiger auf Überreste früherer Kämpfe ,

, können größere Drohnen leichter erledigen,

leichter erledigen, und erreichen wertvolle Loot‑Zonen, die zu Beginn stark umkämpft sind.

Dadurch sammeln sie im Schnitt mehr Ressourcen und profitieren stärker vom Session‑Fortschritt anderer.

Trotzdem betont Watkins, dass das Team die negativen Spielerfahrungen ernst nimmt. Die Mechanik werde derzeit evaluiert, um sowohl das Gefühl als auch die Fairness zu verbessern.

Ob und wann Änderungen kommen, bleibt offen – aber die Debatte um Late Spawns dürfte damit noch lange nicht beendet sein.

UPDATE – Und damit ihr auch von dieser „doppelten News“ (entschuldigt bitte) profitiert, gibt es hier noch ein paar Hinweise, was ihr euch in ARC Raiders erspielen könnt:

In The Finals läuft aktuell ein zeitlich begrenztes Event – und das Ryder‑Red‑Outfit gibt’s fast geschenkt. Alles, was ihr tun müsst: drei Runden spielen. Mehr nicht.

Das „Extraction Window“ schließt sich allerdings bald, also solltet ihr euch beeilen, wenn ihr den knallroten Look noch abgreifen wollt.

The extraction window is closing, grab the Ryder Red Outfit by playing three rounds of @reachthefinals!

Our good friend Moolah has linked their account, coined their rivals, and is relaxing in Speranza safely with their new reward outfit, have you unlocked yours yet? 🐮 pic.twitter.com/Dswc6tT38i — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) January 21, 2026

Für alle, die in The Finals lieber wie ein nomadischer Jäger als wie ein Show‑Star auftreten, gibt’s jetzt das perfekte Outfit: das Bonecrown Set. Zusammengebastelt aus Knochen, Stofffetzen, Schmuckstücken und vergessenen Relikten, wirkt das Bundle wie direkt aus einer längst verlorenen Ära gerissen.

Der Look ist rau, wild und absolut unverwechselbar – ideal für Raider, die nie lange an einem Ort bleiben und deren Stil genauso ungezähmt ist wie ihr Spiel.

In den chaotischen Gefechten des Rust Belt zählt jede Sekunde – und gute Kommunikation entscheidet oft über Sieg oder Respawn. Passend dazu erinnert Embark die Community daran, ihre Comms sauber zu halten und gleichzeitig eine kleine Belohnung abzuholen.

Der neue Scrappy Enamel Charm kann ab sofort freigeschaltet werden – und der Weg dorthin ist denkbar einfach.

So holt ihr euch den Scrappy Enamel Charm

Um den Charm zu erhalten, müsst ihr:

euch in euer Embark‑Konto einloggen

eure E‑Mail hinzufügen und verifizieren

anschließend den Charm über euer In‑Game‑Postfach abholen

Mehr Aufwand ist nicht nötig – und schon hängt der Scrappy‑Charm an eurer Waffe.

Das Fiero‑Set ist gelandet – ein Outfit aus einer Ära, in der der Himmel noch Freiheit bedeutete.