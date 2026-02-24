ARC Raiders: Überarbeitung des umstrittenen Expedition‑Systems geplant

Design Director Virgil Watkins räumt Probleme ein – Wipes in ARC Raiders sollen lohnender werden, ohne Spieler mit Grind und Verlusten zu überfordern.

Das Expedition‑System von ARC Raiders gehört zu den kontroversesten Mechaniken des Spiels. Spieler können freiwillig alle zwei Monate einen kompletten Account‑Reset durchführen, verlieren dabei jedoch ihre gesamte Ausrüstung, Questfortschritte und schwer erkämpften Blaupausen.

Im Gegenzug winken dann begrenzte Vorteile wie mehr Stash‑Platz, zusätzliche Perk‑Punkte und exklusive Cosmetics. Die Community bleibt gespalten, da der Aufwand enorm ist und der Nutzen oft nicht überzeugt.

Im Gespräch erklärt Virgil Watkins, Design Director bei Embark, dass das System weiterhin als Experiment betrachtet wird. Man wolle niemanden zu Resets zwingen, müsse aber Wege finden, die Teilnahme attraktiver zu gestalten.

Ein Kernproblem sei die starke Abhängigkeit von In‑Game‑Währung: Der Einstieg ist teuer, und wer mehr Geld hat, erhält bessere Belohnungen. Watkins betont, dass das aktuelle Währungssystem nur eine Übergangslösung sei und künftig stärker mit anderen Spielmechaniken verknüpft werden soll.

Embark arbeitet daran, den Druck zu reduzieren und die Belohnungen besser an den Aufwand anzupassen. Watkins stellt klar, dass Skill‑Punkte langfristig nicht unbegrenzt bleiben können und Teile des Skill‑Trees überarbeitet werden. Daher müsse man neue, interessante Elemente finden, die Expeditionen lohnend machen.

Ein besonders schmerzhafter Punkt ist der Verlust aller Blaupausen. Zwar sei das Behalten der Baupläne „nicht vom Tisch“, Watkins bevorzugt jedoch systemische Änderungen, die das Finden und Lernen von Blaupausen weniger frustrierend machen – statt sie einfach vor dem Reset zu schützen.

Die Entwickler wollen das System weiterentwickeln, aber nicht in einem großen Schlag. Watkins kündigt an, dass Embark „bald“ mehr über die Zukunft der Expeditionen sprechen wird, warnt jedoch vor sofortigen, umfassenden Änderungen.