ARC Raiders: Unsichtbare Magie macht KI-Gegner überraschend agil

Wie Machine Learning und „Magic Torque“ die Gegner in ARC Raiders dynamisch und unvorhersehbar machen.

Bei einer GDC-Präsentation erklärte Martin Singh-Blom, Leiter der Machine-Learning-Forschung bei ARC Raiders, die Mechaniken hinter der adaptiven Fortbewegung der Arc-Gegner.

Kernpunkt ist ein maschinelles Belohnungssystem, das die KI motiviert, Spieler zu verfolgen und anzugreifen. Während physikalische Simulationen den Großteil der Bewegungen regeln, gibt es einen speziellen „Magie“-Mechanismus, der in schwierigen Situationen einspringt.

Dieses sogenannte „Magic Torque“ erlaubt es der KI, Bewegungen auszuführen, die normalerweise physikalisch unmöglich wären – beispielsweise wenn ein mehrbeiniger Gegner wie ein Leaper oder Bastion mehrere Gliedmaßen verliert. Die KI kann so trotz fehlender Beine weiterhin relativ normal agieren, ohne dass es für den Spieler unnatürlich wirkt.

Die Magie wird bewusst sparsam eingesetzt: Zu viel davon senkt die Belohnungswerte im System, sodass die Arc-KI nur in Notfällen auf diesen Mechanismus zurückgreift. So entsteht ein Gleichgewicht, das die Bewegungen der Gegner realistisch erscheinen lässt, während gleichzeitig das Gameplay dynamisch und herausfordernd bleibt.

Singh-Blom bezeichnete dies als einen Durchbruch für Embark: „Solange es für den Spieler richtig aussieht, spielt es keine Rolle, wie es passiert.“ Die Kombination aus physikbasierter Bewegung, Machine Learning und Magic Torque macht die Arc-Gegner zu flexiblen, schwer vorhersehbaren Gegnern und verdeutlicht die feine Abstimmung hinter den Kulissen von ARC Raiders.