ARC Raiders: Update 1.29 bringt neuen Händler und neue Waffe

Das neue ARC Raiders Update 1.29 bringt frische Inhalte und Verbesserungen ins Spiel.

Das neue Update 1.29 für ARC Raiders ist ab sofort verfügbar und bringt frische Inhalte sowie technische Verbesserungen ins Spiel.

Mit dem Update zieht ein neuer Händler in Speranza ein. Ermal, der sogenannte Nomadic Envoy, bietet ab sofort wöchentliche Tauschgeschäfte für wertvolle Beute und ARC-Komponenten an und erweitert damit das Handelssystem im Spiel.

Zusätzlich wurde das Arsenal um eine neue Waffe ergänzt. Rascal Launcher ist ein kompakter, aber durchschlagskräftiger Launcher, der speziell dafür ausgelegt ist, die Panzerung von ARC-Einheiten effektiv zu durchbrechen.

Neben den neuen Inhalten bringt das Update auch Anpassungen an der Waffenhaltbarkeit sowie zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehören Stabilitätsverbesserungen, Crash-Fixes und Optimierungen für ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis.

Spieler müssen den Client neu starten, um das Update herunterzuladen und die neuen Inhalte zu nutzen.