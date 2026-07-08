ARC Raiders: Update 1.36.0 bringt neue Expedition, Matchmaking-Verbesserungen und mehr

ARC Raiders wird mit Update 1.36.0 deutlich größer: Neue Saison, bessere Matches und Crossover-Belohnungen.

Mit ARC Raiders Update 1.36.0 startet eine neue Inhaltsphase für den Extraction-Shooter. Das große Update bringt die vierte Expedition, eine neue Trials-Saison, überarbeitetes Matchmaking für Solo-, Duo- und Trio-Spieler sowie ein Crossover mit THE FINALS.

Zusätzlich wurden zahlreiche Fehler behoben, Komfortverbesserungen umgesetzt und Anpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis langfristig verbessern sollen. Die Entwickler reagieren dabei auch auf Feedback der Community und arbeiten weiter an Fair-Play-Maßnahmen gegen Cheater und Exploits.

Neue Expedition und Trials-Saison gestartet

Die vierte Expedition ist ab sofort verfügbar und bringt neue Fortschrittsmöglichkeiten mit sich. Spieler können unter anderem das Zenith-Outfit freischalten.

Parallel dazu startet Trials Season 5 mit dem neuen Scorta-Outfit.

Die Entwickler erklären außerdem, dass die Verbindung zu den Nomaden in Speranza weiter wächst. Die wandernden Charaktere bringen Geschichten, Informationen und Beute zum Handeln mit sich, während die Bedrohung durch ARC an der Oberfläche weiter zunimmt.

ARC Raiders verbessert Matchmaking für Solo, Duo und Trio

Eine der größten Änderungen von Update 1.36.0 betrifft das Matchmaking.

Nach Rückmeldungen aus der Community hat das Entwicklerteam das System überarbeitet und verfolgt nun getrennt, wie Spieler in Solo-, Duo- und Trio-Runden auftreten.

Bisher konnten unterschiedliche Spielweisen miteinander vermischt werden. Wer beispielsweise alleine eher friedlich unterwegs war, konnte durch sein Verhalten in Gruppenrunden beeinflusst werden – und umgekehrt.

Mit dem neuen System gibt es diese Überschneidungen nicht mehr. Jede Teamgröße wird separat bewertet.

Dadurch sollen Spieler leichter zwischen unterschiedlichen Spielstilen wechseln können:

friedliche Erkundung und Quests in Solo-Runden

PvP-orientierte Gefechte in Trio-Partien

eigene Matchmaking-Wertung für Duo-Runden

ARC Raiders trifft auf THE FINALS

Ein weiteres Highlight des Updates ist die Zusammenarbeit mit THE FINALS.

Spieler können durch das Abschließen bestimmter Verträge in THE FINALS das Azimuth-Outfit sowie das Archäologen-Rucksack-Bundle für ARC Raiders freischalten.

Die Aktion läuft vom 9. Juli um 15:00 Uhr CEST bis zum 30. Juli um 15:00 Uhr CEST. Anschließend wird die Kooperation umgedreht und Spieler können durch ARC Raiders Inhalte für THE FINALS verdienen.

Das Design der Belohnungen orientiert sich an Entdeckern, Raiders und Teilnehmern der virtuellen Spielshow aus THE FINALS.

Verbesserungen an ARC, Loot und Komfort

Neben neuen Inhalten bringt Update 1.36.0 zahlreiche Anpassungen.

Die Beute von ARC-Turbinen wurde deutlich erhöht. Die Entwickler reagieren damit auf Kritik, dass der Aufwand für das Besiegen dieser Gegner bislang nicht ausreichend belohnt wurde.

Weitere Änderungen:

ARC-Turbinen verschwinden nicht mehr direkt nach dem Erscheinen

Rückstoß durch Angriffe von Queen und Matriarch geht nicht mehr durch Wände

Waffen am Boden zeigen nun installierte Mods

ARC-Turbinen-Teile werden nicht mehr von Kurieren fallen gelassen

wertvollere Gegenstände erscheinen zuverlässiger im Raider Den

Auch mehrere Kartenbereiche wurden angepasst. Fehlerhafte Stellen, an denen Spieler stecken bleiben oder durch das Gelände fallen konnten, wurden behoben.

Neue Shop-Inhalte und kosmetische Anpassungen

Der Shop erhält mit Update 1.36.0 neue Inhalte und ein überarbeitetes Design.

Außerdem wurden mehrere kosmetische Fehler korrigiert:

Clipping-Probleme beim Marco-Outfit behoben

neue Farbvarianten für das Bog Walker Set ergänzt

betroffene Spieler erhalten automatisch Rückerstattungen für zusätzlich ausgegebene Raider Tokens

Zusätzlich wurden Verbesserungen an Benutzeroberfläche, Emote-Rad und deutschen Übersetzungen vorgenommen.

Entwickler arbeiten weiter gegen Cheater

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates ist Fair Play.

Die Entwickler teilen mit, dass Denuvo Anti-Cheat inzwischen für alle Spieler aktiviert wurde. Gleichzeitig arbeitet das Team weiter daran, Cheater durch technische Verbesserungen schneller zu erkennen.

Dabei kommen laut Entwickler unter anderem Hardware- und Software-Erkennung sowie Analyseverfahren auf Basis von maschinellem Lernen zum Einsatz.

Auch gegen Item-Duplikationen wird weiterhin vorgegangen. Mehrere Exploits wurden bereits behoben, während die Entwickler die Spielökonomie weiterhin überwachen.

Darüber hinaus wird das experimentelle System „No Free Loadout“ weiter untersucht. Seit Update 1.33.0 verhindert diese Einschränkung kostenlose Ausrüstung bei bestimmten Kartenbedingungen wie Night Raid und Close Scrutiny.

Das Team prüft aktuell, ob diese Regelung auf weitere Situationen ausgeweitet werden kann.

Bekannte Probleme

Trotz der umfangreichen Verbesserungen gibt es weiterhin bekannte Fehler.

Dazu gehören unter anderem:

mögliche FPS-Probleme auf dem PC

Abstürze bei einigen Xbox-Spielern, besonders auf Xbox Series S

Probleme mit bestimmten Waffen, Animationen und Interaktionen

einzelne kosmetische Clipping-Fehler

verschiedene kleinere UI- und Gameplay-Probleme

Die Entwickler arbeiten nach eigenen Angaben bereits an weiteren Verbesserungen.