ARC Raiders: Update bringt frische Cosmetics und wichtige Fixes

Für ARC Raiders wurde heute Update 1.19.0 veröffentlicht. Um den Patch zu installieren, müsst ihr euer Spiel einmal neu starten. Neben neuen kosmetischen Items behebt das Update eine Reihe von Bugs, die zuletzt für Frust gesorgt haben.

Das Update bringt unter anderem das neue Devotee‑Outfit‑Set sowie zwei zusätzliche Frisuren ins Spiel. Darüber hinaus wurden zahlreiche Fehler behoben, die Inventar, Gameplay und bestimmte Karten betrafen.

Zu den wichtigsten Fixes gehören:

Falsche Verkaufswerte im Inventar bei ausgewählten Mods wurden korrigiert.

Ein Fehler, bei dem identische Items mehrfach im Verkaufs‑ oder Recycling‑Popup angezeigt wurden, wurde behoben.

Die Anzeige des Coin‑Kontostands nach dem Verkauf von Items mit Haltbarkeit wurde korrigiert.

Ein Problem, bei dem der Snaphook durch Drücken von Tab in die Safe Pocket gelegt werden konnte, wurde gefixt.

Spieler und ARC konnten sich nicht mehr in einer Tür im Auditorium auf Stella Montis festfahren.

Doppelte Interaktions‑Prompts beim Comet wurden entfernt.

Ein Zipline‑Exploit auf Blue Gate wurde geschlossen.

Nicht gefrorene Wasserflächen auf Dam Battlegrounds während der Cold‑Snap‑Bedingung wurden korrigiert.

Die Beleuchtung während elektromagnetischer Stürme tritt nun weniger häufig auf.

Zusätzlich geht das Team auf die Serverprobleme der vergangenen Woche ein. Einige Spieler verloren trotz erfolgreicher Extraktion ihre Loadouts. Die Entwickler prüfen diese Fälle und wollen verlorene Items in den kommenden Tagen zurückgeben.

Da der Ausfall viele Spieler betroffen hat, wird ausnahmsweise eine Kompensation vorgenommen.