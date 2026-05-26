ARC Raiders: Update passt Store-Inhalte und Preise an

Embark Studios hat ein neues Update für ARC Raiders veröffentlicht, das sowohl Änderungen am In-Game-Store als auch Anpassungen am Economy-System umfasst.

Im Store wurden zwei neue Farbvarianten für das Leviathan-Set hinzugefügt. Die Skins „Midnight“ und „Crimson Frost“ werden automatisch freigeschaltet, sofern das Set bereits im Besitz der Spieler ist.

Ein größerer Teil des Updates betrifft die sogenannte Expedition Vault Economy. Nach Auswertung von Spielerdaten und Feedback wurde die Preisstruktur angepasst, um den Handel innerhalb des Systems zu fördern. Während Tier 1 unverändert bei 200.000 bleibt, wurden alle weiteren Stufen deutlich reduziert und ebenfalls auf 200.000 festgelegt.

Parallel dazu wurden neue Angebote für den Charakter Ermal im Spiel aktiviert, die zeitlich gestaffelt verfügbar sind.

Auch technische Probleme stehen im Fokus. Die Entwickler arbeiten derzeit an bekannten Abstürzen auf Xbox-Konsolen sowie Performance-Problemen auf dem PC, die seit Version 1.29.0 auftreten.

Zusätzlich wurde ein Ausblick auf das künftige Update-System gegeben. Größere Live-Updates sollen künftig im Abstand von etwa drei Wochen erscheinen, ergänzt durch regelmäßige Hotfixes und wöchentliche Store-Rotationen. Ziel ist eine stabilere und besser planbare Weiterentwicklung des Spiels.