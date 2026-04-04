ARC Raiders: Update reduziert Crafting-Frust und bringt neue Komfortfunktion

ARC Raiders erhält eine neue Anpassung, die sich gezielt dem Crafting-System widmet und den Spielfluss verbessern soll.

Im Mittelpunkt steht eine häufig genannte Rückmeldung aus der Community: Der Aufwand für das Sammeln fehlender Materialien wurde als zu umständlich empfunden. Spieler mussten bislang mehrere Menüs durchlaufen, um benötigte Ressourcen zu beschaffen, was den Spielfluss unterbrach.

Mit dem neuen Update wird nun eine direkte Lösung innerhalb des Crafting-Menüs eingeführt. Über eine neue „Acquire Resources“-Funktion lassen sich fehlende Materialien unmittelbar anzeigen und beschaffen. Dabei wird eine Übersicht aller verfügbaren Quellen geboten, über die die benötigten Ressourcen erhalten werden können, etwa durch Recycling vorhandener Gegenstände oder den Kauf bei Händlern.

Entscheidend ist dabei, dass nur tatsächlich verfügbare Optionen angezeigt werden. Spieler können somit sofort reagieren, ohne zusätzliche Menüs durchsuchen zu müssen oder den Crafting-Vorgang zu unterbrechen. Dieser Ansatz soll den Ablauf deutlich vereinfachen und Frustmomente reduzieren.

Die Entwickler betonen, dass es sich hierbei lediglich um einen ersten Schritt handelt. Weitere Verbesserungen am Crafting-System und an der Benutzerführung sind bereits in Planung, um das Spielerlebnis langfristig weiter zu optimieren.

